Чи надовго ЗСУ зайшли до Курської області: думка експерта

Українські війська не збираються швидко виходити з Курської області. Про це свідчить те, що Україна запроваджує військову комендатуру в місті Суджа, бере на себе питання безпеки цивільних та будує інженерно-фортифікаційні споруди.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Історія може затягнутися". Навіщо комендатура в Курській області та чи надовго там Україна" .

"Наші війська риють окопи, споруджують бліндажі та мінують небезпечні напрямки. Тобто створюють все необхідне, щоб вести довготривалу оборонну операцію", - зазначив військовий експерт Владислав Селезньов.

При цьому він додав, що те, як довго триватиме операція, спрогнозувати складно. Все залежить від ресурсів української армії та російських військ.

"Тут не можна робити жодних прогнозів. Якщо росіяни підтягнуть велику кількість резервів і підуть у наступ, ми, відповідно, будемо змушені перейти в маневрену оборону. А якщо вони не зможуть, і ми матимемо достатньо ресурсів, думаю, вся ця історія може досить серйозно затягнутися. Не лише на місяць-два, а на набагато довше", - вважає експерт.

Водночас, за його словами, зараз надто багато факторів невизначеності. По-перше, невідомо, які ресурси готові залучити ЗСУ для утримання та підтримки Курського плацдарму. По-друге, незрозуміло, на що готова російська армія для його ліквідації.

"Тому поки, я думаю, не варто будувати будь-яких припущень", - підсумував Селезньов.