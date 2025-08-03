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Можно ли не приходить в ТЦК после повестки? Важные нюансы

Воскресенье 03 августа 2025 08:00
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Можно ли не приходить в ТЦК после повестки? Важные нюансы Фото: об уважительных причинах неявки нужно обязательно известить ТЦК (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В рамках мобилизации повестки используют для вызова военнообязанных в ТЦК. Однако есть уважительные причины неявки гражданина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.

В соответствии с постановлением КМУ № 560, резервисты и военнообязанные по вызову районного (городского) ТЦК и СП обязаны являться в срок и место, указанные в повестке, для:

  • постановки на воинский учет,
  • уточнения своих персональных данных,
  • уточнения данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов,
  • прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о причинах неявки.

Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются:

  • препятствие стихийного характера,
  • болезнь гражданина,
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. В период действия военного положения военнообязанным мужчинам необходимо:

  • находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП по месту пребывания или проживания;
  • уточнить лично в ТЦК и СП свои военно-учетные данные, которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;
  • обновлять свои учетные данные;
  • всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченным лицам, в частности военнослужащим ТЦК и СП, полицейского, представителя государственной пограничной службы Украины;
  • являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.

Добавим, что в середине июля в Украине в шестнадцатый раз продлили срок действия военного положения и мобилизации. Этот правовой режим будет действовать еще минимум 90 суток - до 5 ноября 2025 года.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, мобилизация в Украине происходит по плану, и сейчас 90% военнообязанных делают сознательный выбор идти в армию.

Также мы писали, что боевая повестка теперь может прийти по почте. РБК-Украина рассказывало, кого коснутся изменения.

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ТЦК Мобилизация в Украине Повестки
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