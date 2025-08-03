Можно ли не приходить в ТЦК после повестки? Важные нюансы

В рамках мобилизации повестки используют для вызова военнообязанных в ТЦК. Однако есть уважительные причины неявки гражданина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.

В соответствии с постановлением КМУ № 560, резервисты и военнообязанные по вызову районного (городского) ТЦК и СП обязаны являться в срок и место, указанные в повестке, для:

постановки на воинский учет,

уточнения своих персональных данных,

уточнения данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов,

прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о причинах неявки.

Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются: