Можно ли не приходить в ТЦК после повестки? Важные нюансы
В рамках мобилизации повестки используют для вызова военнообязанных в ТЦК. Однако есть уважительные причины неявки гражданина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Черниговского областного ТЦК и СП.
В соответствии с постановлением КМУ № 560, резервисты и военнообязанные по вызову районного (городского) ТЦК и СП обязаны являться в срок и место, указанные в повестке, для:
- постановки на воинский учет,
- уточнения своих персональных данных,
- уточнения данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов,
- прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
В случае неприбытия в срок, определенный в повестке, гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее чем в течение 3 дней от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о причинах неявки.
Это можно сделать путем непосредственного обращения к указанному в повестке ТЦК или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий 7 календарных дней.
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, которые подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются:
- препятствие стихийного характера,
- болезнь гражданина,
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).
Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация. В период действия военного положения военнообязанным мужчинам необходимо:
- находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП по месту пребывания или проживания;
- уточнить лично в ТЦК и СП свои военно-учетные данные, которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;
- обновлять свои учетные данные;
- всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме вместе с документом, удостоверяющим личность и предъявлять документы по требованию уполномоченным лицам, в частности военнослужащим ТЦК и СП, полицейского, представителя государственной пограничной службы Украины;
- являться в ТЦК и СП по вызову в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.
Добавим, что в середине июля в Украине в шестнадцатый раз продлили срок действия военного положения и мобилизации. Этот правовой режим будет действовать еще минимум 90 суток - до 5 ноября 2025 года.
По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, мобилизация в Украине происходит по плану, и сейчас 90% военнообязанных делают сознательный выбор идти в армию.
Также мы писали, что боевая повестка теперь может прийти по почте. РБК-Украина рассказывало, кого коснутся изменения.