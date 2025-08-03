ua en ru
Нд, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи можна не приходити до ТЦК після повістки? Важливі нюанси

Неділя 03 серпня 2025 08:00
UA EN RU
Чи можна не приходити до ТЦК після повістки? Важливі нюанси Фото: про поважні причини неявки потрібно обов'язково сповістити ТЦК (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У рамках мобілізації повістки використовують для виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Однак є поважні причини неявки громадянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Відповідно до постанови КМУ № 560, резервісти та військовозобов’язані за викликом районного (міського) ТЦК та СП зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для:

  • взяття на військовий облік,
  • уточнення своїх персональних даних,
  • уточнення даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів,
  • проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший час, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки.

Це можна зробити шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються:

  • перешкода стихійного характеру,
  • хвороба громадянина,
  • воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ триває загальна мобілізація. У період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам необхідно:

  • перебувати на військовому обліку в районному ТЦК та СП за місцем перебування чи проживання;
  • уточнити особисто в ТЦК та СП свої військово-облікові дані, які буде внесено до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та призовників;
  • оновлювати свої облікові дані;
  • завжди мати при собі військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі разом з документом, що посвідчує особу та пред’являти документи за вимогою уповноваженим особам, зокрема військовослужбовцям ТЦК та СП, поліцейського, представника державної прикордонної служби України;
  • з'являтися до ТЦК та СП за викликом у зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях місце та строки.

Додамо, що в середині липня в Україні вшістнадцяте продовжили строк дії воєнного стану та мобілізації. Цей правовий режим діятиме ще щонайменше 90 діб - до 5 листопада 2025 року.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, мобілізація в Україні відбувається за планом, й наразі 90% військовозобов'язаних роблять свідомий вибір йти у військо.

Також ми писали, що бойова повістка тепер може прийти поштою. РБК-Україна розповідало, кого торкнуться зміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні Повістки
Новини
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському