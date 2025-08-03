Чи можна не приходити до ТЦК після повістки? Важливі нюанси

У рамках мобілізації повістки використовують для виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Однак є поважні причини неявки громадянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Відповідно до постанови КМУ № 560, резервісти та військовозобов’язані за викликом районного (міського) ТЦК та СП зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для:

взяття на військовий облік,

уточнення своїх персональних даних,

уточнення даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів,

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший час, але не пізніше ніж протягом 3 днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК повідомити про причини неявки.

Це можна зробити шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує 7 календарних днів.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються: