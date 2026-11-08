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Можно ли управлять авто с просроченными правами во время войны: объяснение МВД

10:24 08.11.2026 Вс
3 мин
aimg Ирина Костенко
Можно ли управлять авто с просроченными правами во время войны: объяснение МВД Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Во время военного положения в Украине для водителей с некоторыми просроченными документами действуют упрощенные правила. Однако медлить с обменом недействительных водительских удостоверений специалисты не советуют.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Можно ли управлять авто с просроченным удостоверением во время войны

В ГСЦ МВД рассказали, что граждане часто интересуются: "Можно ли управлять транспортным средством, если срок действия водительского удостоверения закончился?".

Отвечая на этот вопрос, украинцам напомнили, что во время военного положения в Украине действует упрощение.

Оно позволяет "пользоваться выданным впервые - на два года - водительским удостоверением, срок действия которого закончился" (согласно постановлению Кабинета министров №184 от 03.03.2022 года).

"Важно: эта норма распространяется только на водительские удостоверения, выданные впервые на два года", - подчеркнули в ГСЦ МВД.

В то же время уточняется, что такое водительское удостоверение:

  • считается недействительным;
  • подлежит обмену.

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Как обменять просроченное водительское удостоверение онлайн и оффлайн

"Если срок действия водительского удостоверения закончился, советуем не медлить и обменять", - отметили в ГСЦ МВД.

Сообщается, что это:

  • позволит избежать недоразумений в будущем;
  • обеспечит актуальность документов.

Обменять водительское удостоверение можно в несколько способов:

  • онлайн - в Кабинете водителя;
  • онлайн - в приложении "Дія" (при условии, что водительский документ там отображается);
  • офлайн - физически - в удобном сервисном центре МВД (независимо от места жительства).

В последнем случае с собой необходимо взять такие документы:

  • удостоверение водителя;
  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН).

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Сколько стоит услуга и когда придется пересдавать экзамены

Украинцам сообщили (по состоянию на начало ноября 2026 года), что удостоверение водителя выдается сроком на 30 лет.

Ориентировочная стоимость услуги - 650 гривен (без учета банковской комиссии).

При этом если во время пользования водительским удостоверением (выданным на два года), лицом было совершено три и более нарушений ПДД, "обмен будет осуществлен после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД".

В заключение гражданам напомнили, что перед обращением в сервисный центр МВД, необходимо зарегистрироваться на получение услуги:

  • либо на сайте ГСЦ МВД - через Е-запис;
  • либо через мобильное приложение "Е-запис";
  • либо через терминал самообслуживания, расположенный непосредственно в помещении сервисного центра МВД.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением и как оформить международное водительское удостоверение (быстро и без экзаменов).

Кроме того, мы объясняли, сколько раз можно пересдавать практический экзамен на права.

Читайте также о новом требовании перед экзаменом на права, которое ввели в Украине.

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