Можно ли управлять авто с просроченными правами во время войны: объяснение МВД
Во время военного положения в Украине для водителей с некоторыми просроченными документами действуют упрощенные правила. Однако медлить с обменом недействительных водительских удостоверений специалисты не советуют.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Можно ли управлять авто с просроченным удостоверением во время войны
В ГСЦ МВД рассказали, что граждане часто интересуются: "Можно ли управлять транспортным средством, если срок действия водительского удостоверения закончился?".
Отвечая на этот вопрос, украинцам напомнили, что во время военного положения в Украине действует упрощение.
Оно позволяет "пользоваться выданным впервые - на два года - водительским удостоверением, срок действия которого закончился" (согласно постановлению Кабинета министров №184 от 03.03.2022 года).
"Важно: эта норма распространяется только на водительские удостоверения, выданные впервые на два года", - подчеркнули в ГСЦ МВД.
В то же время уточняется, что такое водительское удостоверение:
- считается недействительным;
- подлежит обмену.
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Как обменять просроченное водительское удостоверение онлайн и оффлайн
"Если срок действия водительского удостоверения закончился, советуем не медлить и обменять", - отметили в ГСЦ МВД.
Сообщается, что это:
- позволит избежать недоразумений в будущем;
- обеспечит актуальность документов.
Обменять водительское удостоверение можно в несколько способов:
- онлайн - в Кабинете водителя;
- онлайн - в приложении "Дія" (при условии, что водительский документ там отображается);
- офлайн - физически - в удобном сервисном центре МВД (независимо от места жительства).
В последнем случае с собой необходимо взять такие документы:
- удостоверение водителя;
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства);
- регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН).
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Сколько стоит услуга и когда придется пересдавать экзамены
Украинцам сообщили (по состоянию на начало ноября 2026 года), что удостоверение водителя выдается сроком на 30 лет.
Ориентировочная стоимость услуги - 650 гривен (без учета банковской комиссии).
При этом если во время пользования водительским удостоверением (выданным на два года), лицом было совершено три и более нарушений ПДД, "обмен будет осуществлен после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД".
В заключение гражданам напомнили, что перед обращением в сервисный центр МВД, необходимо зарегистрироваться на получение услуги:
- либо на сайте ГСЦ МВД - через Е-запис;
- либо через мобильное приложение "Е-запис";
- либо через терминал самообслуживания, расположенный непосредственно в помещении сервисного центра МВД.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах мира можно ездить за рулем с украинским водительским удостоверением и как оформить международное водительское удостоверение (быстро и без экзаменов).
Кроме того, мы объясняли, сколько раз можно пересдавать практический экзамен на права.
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