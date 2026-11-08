Можно ли управлять авто с просроченными правами во время войны: объяснение МВД

Во время военного положения в Украине для водителей с некоторыми просроченными документами действуют упрощенные правила. Однако медлить с обменом недействительных водительских удостоверений специалисты не советуют.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.

Можно ли управлять авто с просроченным удостоверением во время войны

В ГСЦ МВД рассказали, что граждане часто интересуются: "Можно ли управлять транспортным средством, если срок действия водительского удостоверения закончился?".

Отвечая на этот вопрос, украинцам напомнили, что во время военного положения в Украине действует упрощение.

Оно позволяет "пользоваться выданным впервые - на два года - водительским удостоверением, срок действия которого закончился" (согласно постановлению Кабинета министров №184 от 03.03.2022 года).

"Важно: эта норма распространяется только на водительские удостоверения, выданные впервые на два года", - подчеркнули в ГСЦ МВД.

В то же время уточняется, что такое водительское удостоверение:

считается недействительным;

подлежит обмену.

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Как обменять просроченное водительское удостоверение онлайн и оффлайн

"Если срок действия водительского удостоверения закончился, советуем не медлить и обменять", - отметили в ГСЦ МВД.

Сообщается, что это:

позволит избежать недоразумений в будущем;

обеспечит актуальность документов.

Обменять водительское удостоверение можно в несколько способов:

онлайн - в Кабинете водителя;

онлайн - в приложении "Дія" (при условии, что водительский документ там отображается);

офлайн - физически - в удобном сервисном центре МВД (независимо от места жительства).

В последнем случае с собой необходимо взять такие документы:

удостоверение водителя;

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН).

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Сколько стоит услуга и когда придется пересдавать экзамены

Украинцам сообщили (по состоянию на начало ноября 2026 года), что удостоверение водителя выдается сроком на 30 лет.

Ориентировочная стоимость услуги - 650 гривен (без учета банковской комиссии).

При этом если во время пользования водительским удостоверением (выданным на два года), лицом было совершено три и более нарушений ПДД, "обмен будет осуществлен после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД".

В заключение гражданам напомнили, что перед обращением в сервисный центр МВД, необходимо зарегистрироваться на получение услуги: