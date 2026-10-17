Сколько раз можно пересдавать практический экзамен на права: разъяснение МВД

В Украине кандидаты в водители могут повторно сдавать практический экзамен неограниченное количество раз в течение двух лет после завершения практической подготовки в автошколе. Однако между попытками следует выдержать установленный интервал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Когда можно сдать экзамен

Повторно сдать практический экзамен можно не ранее чем через 10 календарных дней после неудачной попытки. Отсчет начинается со следующего дня после экзамена, поэтому следующая попытка возможна с 11 дня.

В сервисном центре МВД отмечают, что правило о "трех попытках" отменили. Кандидаты в водители могут сдавать практический экзамен неограниченное количество раз в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки в автошколе. Это предусмотрено Инструкцией №515.

Записываться на повторный экзамен рекомендуют уже на следующий день после неудачной попытки. Сделать это можно через систему "Е-запись", выбрав доступную дату.

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Как подготовиться к повторной попытке

В Главном сервисном центре МВД советуют использовать время для следующего экзамена, чтобы проанализировать ошибки и усовершенствовать навыки вождения.

В частности, рекомендуют:

Ознакомиться с маршрутами. Схемы маршрутов для практических экзаменов доступны на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Схемы маршрутов для практических экзаменов доступны на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Осмотреть место начала и завершения маршрута. Пока кандидат ожидает вызова, стоит обратить внимание на дорожные знаки и разметку.

Пока кандидат ожидает вызова, стоит обратить внимание на дорожные знаки и разметку. Сохранять покой. В сервисном центре отмечают, что неудачная попытка - это опыт, помогающий определить навыки, требующие дополнительной отработки.

Сколько действует результат теоретического экзамена

Успешно сданный теоретический экзамен действителен в течение одного года. Поэтому кандидатам в водители советуют заранее планировать повторную сдачу практики, чтобы успеть до истечения этого срока.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на официальном сайте ведомства.