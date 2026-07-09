В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: нужно ли менять старые права

В Украине обновили правила выдачи водительских удостоверений: теперь они будут действовать 5 или 15 лет в зависимости от категории. При этом ранее выданные удостоверения остаются действительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина .

Главное:

Новые сроки: Удостоверения категории А (мотоциклы) и В (легковые авто) будут теперь действовать 15 лет. Для категорий С и D (грузовой/пассажирский транспорт) срок сокращен до 5 лет.

Удостоверения категории А (мотоциклы) и В (легковые авто) будут теперь действовать 15 лет. Для категорий С и D (грузовой/пассажирский транспорт) срок сокращен до 5 лет. Нужно ли менять старые права: Нет. Все ранее выданные удостоверения остаются в силе до даты, указанной на документе.

Нет. Все ранее выданные удостоверения остаются в силе до даты, указанной на документе. Без экзаменов: При обмене удостоверения по истечении срока действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется.

При обмене удостоверения по истечении срока действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется. Медицинский осмотр: Обязательное медицинское освидетельствование при обмене прав становится ключевым элементом для допуска к управлению авто, которое соответствует европейским стандартам.

Обязательное медицинское освидетельствование при обмене прав становится ключевым элементом для допуска к управлению авто, которое соответствует европейским стандартам. Когда действует: Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, главная цель изменений - постепенное приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.

Новые сроки действия удостоверений

15 лет - для категорий А1, А, В, В1, ВЭ (мотоциклы и легковые автомобили).

5 лет - для категорий С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т (грузовой и пассажирский транспорт).

Почему вводятся изменения?

По словам Клименко, регулярное подтверждение состояния здоровья водителей при обмене удостоверения станет важным элементом допуска к управлению.

"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", - отметил министр.

Особое внимание уделено водителям грузовых и пассажирских перевозок - из-за повышенного уровня ответственности они будут проходить медицинское освидетельствование и обменивать удостоверения чаще, каждые 5 лет.

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