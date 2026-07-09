В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: нужно ли менять старые права
В Украине обновили правила выдачи водительских удостоверений: теперь они будут действовать 5 или 15 лет в зависимости от категории. При этом ранее выданные удостоверения остаются действительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
Главное:
- Новые сроки: Удостоверения категории А (мотоциклы) и В (легковые авто) будут теперь действовать 15 лет. Для категорий С и D (грузовой/пассажирский транспорт) срок сокращен до 5 лет.
- Нужно ли менять старые права: Нет. Все ранее выданные удостоверения остаются в силе до даты, указанной на документе.
- Без экзаменов: При обмене удостоверения по истечении срока действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется.
- Медицинский осмотр: Обязательное медицинское освидетельствование при обмене прав становится ключевым элементом для допуска к управлению авто, которое соответствует европейским стандартам.
- Когда действует: Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, главная цель изменений - постепенное приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.
Новые сроки действия удостоверений
- 15 лет - для категорий А1, А, В, В1, ВЭ (мотоциклы и легковые автомобили).
- 5 лет - для категорий С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т (грузовой и пассажирский транспорт).
Почему вводятся изменения?
По словам Клименко, регулярное подтверждение состояния здоровья водителей при обмене удостоверения станет важным элементом допуска к управлению.
"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", - отметил министр.
Особое внимание уделено водителям грузовых и пассажирских перевозок - из-за повышенного уровня ответственности они будут проходить медицинское освидетельствование и обменивать удостоверения чаще, каждые 5 лет.
Что важно знать водителям
- Действующие документы: Ранее выданные постоянные удостоверения остаются действительными до даты, указанной в документе.
- Экзамены: При обмене удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.
- Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.