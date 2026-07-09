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В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: нужно ли менять старые права

10:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Теперь водительские удостоверения буду выдавать на 5 или 15 лет: в чем разница?
aimg Ирина Гамерская
В Украине изменили сроки действия водительских удостоверений: нужно ли менять старые права Фото: в Украине изменили сроки действия водительских удостоверений (Getty Images)
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В Украине обновили правила выдачи водительских удостоверений: теперь они будут действовать 5 или 15 лет в зависимости от категории. При этом ранее выданные удостоверения остаются действительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

Главное:

  • Новые сроки: Удостоверения категории А (мотоциклы) и В (легковые авто) будут теперь действовать 15 лет. Для категорий С и D (грузовой/пассажирский транспорт) срок сокращен до 5 лет.
  • Нужно ли менять старые права: Нет. Все ранее выданные удостоверения остаются в силе до даты, указанной на документе.
  • Без экзаменов: При обмене удостоверения по истечении срока действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется.
  • Медицинский осмотр: Обязательное медицинское освидетельствование при обмене прав становится ключевым элементом для допуска к управлению авто, которое соответствует европейским стандартам.
  • Когда действует: Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, главная цель изменений - постепенное приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.

Новые сроки действия удостоверений

  • 15 лет - для категорий А1, А, В, В1, ВЭ (мотоциклы и легковые автомобили).
  • 5 лет - для категорий С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т (грузовой и пассажирский транспорт).

Почему вводятся изменения?

По словам Клименко, регулярное подтверждение состояния здоровья водителей при обмене удостоверения станет важным элементом допуска к управлению.

"После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами. Это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах", - отметил министр.

Особое внимание уделено водителям грузовых и пассажирских перевозок - из-за повышенного уровня ответственности они будут проходить медицинское освидетельствование и обменивать удостоверения чаще, каждые 5 лет.

Что важно знать водителям

  • Действующие документы: Ранее выданные постоянные удостоверения остаются действительными до даты, указанной в документе.
  • Экзамены: При обмене удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.
  • Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.
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