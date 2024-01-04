Возможно ли вычислить, когда будет следующий массированный обстрел Украины: объяснение Игната

Вычислить, когда именно будет очередная массированная атака россиян по Украине, невозможно. Враг принимает решение непосредственно перед ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки"... Кто-то говорит четыре дня... Ну как мы можем знать, когда враг планирует (атаку - ред.)?", - сказал Игнат.

По его словам, россияне могут запланировать удар характерным, как это они всегда делают, например, по Киеву или Одесской области, и назначить конкретный день. Однако потом его могут отсрочить, "что-то еще додумать".

"Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые враг перед собой ставит и к складывающейся обстановке, учитывая различные факторы. Особенно разведданные, которые имеет враг, погодные условия и т.д. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно", - объяснил спикер.

В то же время Игнат подчеркнул, что нужно быть всегда настороже, ведь массированная атака может произойти в любой день.

"Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", - добавил спикер.

Последние массированные атаки РФ по Украине

Напомним, россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "Шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях.

Уже 2 января оккупанты повторили масштабный обстрел. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, среди них и аэробаллистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".