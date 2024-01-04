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Чи можливо вирахувати, коли буде наступний масований обстріл України: пояснення Ігната

Україна, Четвер 04 січня 2024 10:00
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Чи можливо вирахувати, коли буде наступний масований обстріл України: пояснення Ігната Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Вирахувати, коли саме буде чергова масована атака росіян по Україні, неможливо. Ворог приймає рішення безпосередньо напередодні удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати не можливо. Те, що задають питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють "терміни"... Хтось каже чотири дні...Ну як ми можемо знати коли ворог планує (атаку - ред.)?", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни можуть запланувати удар характерним, як це вони завжди роблять, наприклад, по Києву чи Одеській області, і призначити конкретний день. Однак потім його можуть відтермінувати, "щось ще додумати".

"Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які ворог перед собою ставить і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори. Особливо розвіддані, які має ворог, погодні умови тощо. Тут вже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно", - пояснив речник.

Водночас Ігнат наголосив, що треба бути завжди насторожі, адже масована атака може статися у будь-який день.

"Прогнози робити звичайно можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас", - додав речник.

Останні масовані атаки РФ по Україні

Нагадаємо, росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

Вже 2 січня окупанти повторили масштабний обстріл. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, серед ний й аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

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