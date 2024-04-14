Возможно ли прикрытие запада Украины системой Patriot в Польше: ответ Кулебы
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реальным сценарий, при котором находящиеся в Польше системы ПВО Patriot прикрывали бы западные области Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Так, в интервью "ТСН.Тиждень" Кулебу спросили, возможен ли сценарий применения американских систем ПВО в Польше для прикрытия неба над западом Украины.
"Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию", - ответил министр.
Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.
"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывал вашу границу, будет прикрывать вашу границу, но дайте", - рассказал глава МИД.
Усиление ПВО Украины
Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.
В субботу, 13 апреля, Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot. Кроме того, ведутся переговоры по получению дополнительной системы IRIS-T.
Однако для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot, заявлял ранее президент Владимир Зеленский. Недавно Кулеба рассказал, что Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.
В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.