Чи можливе прикриття заходу України системою Patriot у Польщі: відповідь Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає реальним сценарій, за якого системи ППО Patriot, які перебувають в Польщі, прикривали б західні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

Так, в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" Кулебу запитали, чи можливий сценарій застосування американських систем ППО у Польщі для прикриття неба над заходом України.

"Зараз все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" дронів чи ракет на їхню територію", - відповів міністр.

Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.

"Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте", - розповів глава МЗС.