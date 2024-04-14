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Чи можливе прикриття заходу України системою Patriot у Польщі: відповідь Кулеби

Україна, Неділя 14 квітня 2024 21:36
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Чи можливе прикриття заходу України системою Patriot у Польщі: відповідь Кулеби Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає реальним сценарій, за якого системи ППО Patriot, які перебувають в Польщі, прикривали б західні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Так, в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" Кулебу запитали, чи можливий сценарій застосування американських систем ППО у Польщі для прикриття неба над заходом України.

"Зараз все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" дронів чи ракет на їхню територію", - відповів міністр.

Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.

"Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте", - розповів глава МЗС.

Посилення ППО України

Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

У суботу, 13 квітня, Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot. Крім того, ведуться переговори про отримання додаткової системи IRIS-T.

Однак, для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot, заявляв раніше президент Володимир Зеленський. Нещодавно Кулеба розповів, що Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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