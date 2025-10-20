Может ли Украина согласиться на условия россиян: что ответил Зеленский

Российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не пойдет дальше.

"Я как президент каждый день принимаю различные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не в праве делать. Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для российского диктатора вопрос территорий - лишь способ показать видимость победы.

"Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно - это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины всегда оставался приоритетом.

"Гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный "cease-fire" (прекращение огня - ред.) и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент дает Путину еще один шанс", - заявил Зеленский.