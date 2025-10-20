Может ли Украина согласиться на условия россиян: что ответил Зеленский
Российскому диктатору Владимиру Путину нужны административные границы Донбасса, чтобы создать иллюзию победы. Но никто не может гарантировать, что через несколько лет он не пойдет дальше.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
"Я как президент каждый день принимаю различные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не в праве делать. Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для российского диктатора вопрос территорий - лишь способ показать видимость победы.
"Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно - это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне", - подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины всегда оставался приоритетом.
"Гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный "cease-fire" (прекращение огня - ред.) и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент дает Путину еще один шанс", - заявил Зеленский.
Трамп призвал остановиться по линии фронта, а Путин намекнул на уступки
В пятницу, 17 октября, Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Перед закрытой частью встречи оба лидера пообщались с прессой, а после встречи Зеленский провел отдельную пресс-конференцию.
После встречи Трамп опубликовал пост, в котором призвал Украину и Россию остановиться там, где каждая из сторон находится сейчас. То есть - по линии фронта.
Зеленский в свою очередь подчеркнул, что поддерживает идею остановки войны и готов рассматривать любые форматы, которые могут приблизить мир.
По данным The Washington Post, во время разговора с Трампом Путин требовал, чтобы Украина отказалась от Донецкой области. В обмен он якобы готов вернуть оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
Также Зеленский по результатам встречи с президентом США заявлял, что вопрос территорий - самый сложный в переговорах.
Подробнее о чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме - читайте в материале РБК-Украина.