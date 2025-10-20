Чи може Україна погодитися на умови росіян: що відповів Зеленський

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу, аби створити ілюзію перемоги. Але ніхто не може гарантувати, що через кілька років він не піде далі.

"Я як президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для російського диктатора питання територій - лише спосіб показати видимість перемоги.

"Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно - це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни", - підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що саме тому питання гарантій безпеки для України завжди залишалося пріоритетом.

"Гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний "cease-fire" ( припинення вогню - ред.) та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс", - заявив Зеленський.