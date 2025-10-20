ua en ru
Політика

Чи може Україна погодитися на умови росіян: що відповів Зеленський

Понеділок 20 жовтня 2025 10:20

Чи може Україна погодитися на умови росіян: що відповів Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Ірина Глухова

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу, аби створити ілюзію перемоги. Але ніхто не може гарантувати, що через кілька років він не піде далі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Я як президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого Путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для російського диктатора питання територій - лише спосіб показати видимість перемоги.

"Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно - це така система там в Росії, яка постійно повертається до війни", - підкреслив президент.

Зеленський також зазначив, що саме тому питання гарантій безпеки для України завжди залишалося пріоритетом.

"Гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний "cease-fire" ( припинення вогню - ред.) та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент дає Путіну ще один шанс", - заявив Зеленський.

Трамп закликав зупинитися по лінії фронту, а Путін натякнув на поступки

У пʼятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Дональдом Трампом. Перед закритою частиною зустрічі обидва лідери поспілкувалися з пресою, а після зустрічі Зеленський провів окрему пресконференцію.

Після зустрічі Трамп опублікував пост, у якому закликав Україну і Росію зупинитися там, де кожна зі сторін перебуває зараз. Тобто - по лінії фронту.

Зеленський своєю чергою наголосив, що підтримує ідею зупинення війни та готовий розглядати будь-які формати, які можуть наблизити мир.

За даними The Washington Post, під час розмови з Трампом Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін він нібито готовий повернути окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Також Зеленський за результатами зустрічі з президентом США заявляв, що питання територій - найскладніше в перемовинах.

Детальніше про що говорили Зеленський та Трамп у Білому домі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

