Может ли Трамп отменить разрешение для Украины на удары вглубь РФ: что говорит Подоляк
Избранный президент США Дональд Трамп может сохранить разрешение для Украины на удары по территории России. Но для этого есть условия.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Это вопрос доходности. Для Трампа важна прагматическая доходность, которую он может получить на этом направлении. Это может быть репутационная доходность, политическая доходность или же экономическая доходность. Это может быть доходность даже из-за унижения Путина (российского диктатора - ред.). Любая доходность его устроит", - отметил Подоляк.
По его словам, если Трамп видит, что в России паника, а Путин спрятался, то для него нет причин не поддерживать удары вглубь России.
Также Подоляк добавил, что Трамп получит доходность в случае, если США увеличат поставки определенного вооружения Украине. Поскольку это приведет к "окончательному обнулению России" и существенному росту репутации США.
Советник руководителя ОП обратил внимание, что с Трампом нужно работать через прагматические коммуникационные направления, поскольку он "хочет реализоваться как лидер".
Удары вглубь России
Напомним, несколько дней назад стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать переданные ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России.
При этом вчера, 19 ноября, источник РБК-Украина сообщил, что украинские защитники впервые ударили ракетами ATACMS по российской территории. Целью стал объект в Брянской области.
Как писало Reuters, всего для атаки применили восемь ракет.
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