Reuters узнало, сколько ракет ATACMS Украина использовала для первого удара по РФ

Украинские воины сегодня, 19 ноября, впервые использовали для удара по России ракеты ATACMS. Всего было запущено восемь единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, России удалось перехватить только две из восьми ракет. Целью атаки украинских защитников стал арсенал в Брянской области.

Издание утверждает, что информацию об использовании Украиной восьми ракет ATACMS для первого удара по российской территории раскрыл неназванный американский чиновник.

Разрешение на удары по России

Напомним, только несколько дней назад западные СМИ написали о том, что администрация Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Позже Axios написало, что зона применения ATACMS, согласно решению Вашингтона, якобы ограничивается только Курской областью.

Только сегодня, 19 ноября, заместитель госсекретаря США в странах Западного полушария Брайан А. Николс подтвердил снятие ограничений для Украины.

При этом источник РБК-Украина в Силах обороны сегодня сообщил о первом украинском ударе ракетами ATACMS. ВСУ атаковали объект в Брянской области.

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