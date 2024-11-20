Чи може Трамп скасувати дозвіл для України на удари вглиб РФ: що каже Подоляк

Обраний президент США Дональд Трамп може зберегти дозвіл для України на удари по території Росії. Але для цього є умови.

"Це питання прибутковості. Для Трампа важлива прагматична прибутковість, яку він може отримати на цьому напрямку. Це може бути репутаційна прибутковість, політична прибутковість або ж економічна прибутковість. Це може бути прибутковість навіть через приниження Путіна (російського диктатора - ред.). Будь-яка прибутковість його влаштує", - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо Трамп бачить, що в Росії паніка, а Путін сховався, то для нього немає причин не підтримувати ударів вглиб Росії.

Також Подоляк додав, що Трамп отримає прибутковість у разі, якщо США збільшать постачання певного озброєння Україні. Оскільки це призведе до "остаточного обнулення Росії" та суттєвого зростання репутації США.

Радник керівника ОП звернув увагу, що з Трампом потрібно працювати через прагматичні комунікаційні напрямки, оскільки він "хоче реалізуватись як лідер".