Чи може Трамп скасувати дозвіл для України на удари вглиб РФ: що каже Подоляк
Обраний президент США Дональд Трамп може зберегти дозвіл для України на удари по території Росії. Але для цього є умови.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Це питання прибутковості. Для Трампа важлива прагматична прибутковість, яку він може отримати на цьому напрямку. Це може бути репутаційна прибутковість, політична прибутковість або ж економічна прибутковість. Це може бути прибутковість навіть через приниження Путіна (російського диктатора - ред.). Будь-яка прибутковість його влаштує", - зазначив Подоляк.
За його словами, якщо Трамп бачить, що в Росії паніка, а Путін сховався, то для нього немає причин не підтримувати ударів вглиб Росії.
Також Подоляк додав, що Трамп отримає прибутковість у разі, якщо США збільшать постачання певного озброєння Україні. Оскільки це призведе до "остаточного обнулення Росії" та суттєвого зростання репутації США.
Радник керівника ОП звернув увагу, що з Трампом потрібно працювати через прагматичні комунікаційні напрямки, оскільки він "хоче реалізуватись як лідер".
Удари вглиб Росії
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні використати передані ракети ATACMS для ударів по об'єктах на території Росії.
При цьому вчора, 19 листопада, джерело РБК-Україна повідомило, що українські захисники вперше вдарили ракетами ATACMS по російській території.
Як писало Reuters, всього для атаки застосували вісім ракет.
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