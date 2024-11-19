Украина впервые ударила ATACMS по территории России, - источник

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в Силах обороны.

По его словам, удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен", - отметил источник.

Отметим, Карачев находится недалеко от Брянска и в около 130 км от границы Украины.

Фото: Карачев находится на расстоянии 130 км от Украины (google.com/maps)

Что известно об ударе возле Карачева

В ночь на 19 ноября там был атакован 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ. В социальных сетях появились видео мощных пожаров.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, на арсенале хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды. Кроме того, там были корректируемые авиабомбы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО.

Этот склад не впервые попал под удар. До этого его в октябре атаковали украинские дроны. Тогда Генеральный штаб ВСУ сообщил, что такие удары создаю логистические проблемы противнику и снижает наступательный потенциал.

Сегодня Генштаб тоже сообщил об ударе по складу в районе Карачева. Но не уточнил средство поражение и в сводке не было упоминаний об ATACMS. После прилета на арсенале зафиксировали 12 вторичных взрывов и детонацию в районе цели.

"Поражение складов с боеприпасами для армии российских оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

США разрешили бить ATACMS по России?

Ранее ряд авторитетных западных СМИ написал о том, что президент США Джо Байден санкционировал ограниченные удары ракетами ATACMS (дальность до 300 км) по российской территории. Предполагалось, что "зеленый свет" касается ударов по объектам в Курской области, в том числе по расположению северокорейских войск, которые привлечены к войне против Украины.

Официального подтверждения от администрации США еще не поступало. Но глава европейской дипломатии Жозеп Боррель накануне сообщил, что Украина все-таки получила "добро" и этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел ЕС.

Кроме того, как сообщили источники РБК-Украина в военно-политических кругах, Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP.

Подробнее читайте в материале "Контроль эскалации". Развяжут ли руки Украине "инсайды" о разрешении на удары по РФ".

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России. Согласно ней, теперь Москва может расценить как основание для ядерного удара массированную воздушную атаку неядерными средствами (в том числе дронами) и "агрессию против России" со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы.