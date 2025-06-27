Может ли быть прекращение огня в Украине до конца этого года: мнение еврокомиссара

В Евросоюзе не ожидают прекращения огня в Украине до конца этого года из-за отсутствия соответствующей воли у РФ. Мир с Россией возможен только после давления силой.

Об этом европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс сказал в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос о том, есть ли хотя бы минимальные перспективы для прекращения огня, не говоря уже о полноценном мирном соглашении, в ближайшие месяцы или до конца этого года, Кубилюс отметил, что пока таких признаков нет.

"Я согласен с той формулой, которая была поддержана в самом начале Соединенными Штатами, Европой и Украиной, что мир должен быть достигнут путем реализации "мира через силу". И силу украинской стороны", - подчеркнул еврокомиссар.

По его словам, некоторое время США пытались склонить Россию к переговорам, однако эти попытки не дали результата, поскольку Москва не заинтересована в дипломатическом урегулировании.

"Американская администрация пыталась подтолкнуть Россию перейти к реальным переговорам. Но я думаю, что этого не произойдет так легко, как кто-то, возможно, ожидал", - отметил он.

Кубилюс подчеркнул, что именно нежелание Путина прекращать войну является основным препятствием для любого прогресса на пути к миру.

"Путин сейчас не хочет мира. Он считает, что побеждает, и именно поэтому наступление мира, на данный момент, мне трудно предсказать", - добавил еврокомиссар.