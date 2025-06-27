Умеров о переговорах с РФ: после гуманитарных вопросов перейдем к теме встречи лидеров

После завершения переговоров с Россией по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к обсуждению встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Украины Рустема Умерова во время разговора с журналистами.

"После завершения обсуждений по гуманитарным вопросам Украина планирует перейти к теме встречи лидеров для предметного диалога", - заявил министр.

Переговоры Украины и России

В 2025 году Украина и Россия возобновили прямые переговоры. На сегодня обе страны провели уже два раунда диалога.

Последние переговоры состоялись 2 июня. Тогда же делегации при посредничестве властей Турции встретились в Стамбуле. По итогам стороны договорились об обмене пленными, а также репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

В частности, во время последней встречи российская сторона передала Украине так называемый "меморандум". Документ содержит видение врага по мирному урегулированию и условия для прекращения огня. Как отмечал президент Владимир Зеленский, даже сами россияне во время встречи в Стамбуле признали, что они поставили перед Украиной ультиматум.

Как отметил вчера, 26 июня, представитель диктатора России Дмитрий Песков, дата третьего раунда переговоров с Украиной будет определена после завершения обменов пленными.

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