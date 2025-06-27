Чи може бути припинення вогню в Україні до кінця цього року: думка єврокомісара

У Євросоюзі не очікують припинення вогню в Україні до кінця цього року через відсутність відповідної волі у РФ. Мир з Росією можливий тільки після тиску силою.

Про це європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Відповідаючи на запитання про те, чи є хоча б мінімальні перспективи для припинення вогню, не кажучи вже про повноцінну мирну угоду, найближчими місяцями або до кінця цього року, Кубілюс зазначив, що наразі таких ознак немає.

"Я згоден з тією формулою, яка була підтримана на самому початку Сполученими Штатами, Європою та Україною, що мир повинен бути досягнутий шляхом реалізації “миру через силу”. І силу української сторони", - наголосив єврокомісар.

За його словами, певний час США намагались схилити Росію до переговорів, однак ці спроби не дали результату, оскільки Москва не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні.

"Американська адміністрація намагалася підштовхнути Росію перейти до реальних переговорів. Але я думаю, що цього не станеться так легко, як хтось, можливо, очікував", - зазначив він.

Кубілюс підкреслив, що саме небажання Путіна припиняти війну є основною перешкодою для будь-якого прогресу на шляху до миру.

"Путін наразі не хоче миру. Він вважає, що перемагає, і саме тому настання миру, на даний момент, мені важко передбачити", - додав єврокомісар.