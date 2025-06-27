Чи може бути припинення вогню в Україні до кінця цього року: думка єврокомісара
У Євросоюзі не очікують припинення вогню в Україні до кінця цього року через відсутність відповідної волі у РФ. Мир з Росією можливий тільки після тиску силою.
Про це європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання про те, чи є хоча б мінімальні перспективи для припинення вогню, не кажучи вже про повноцінну мирну угоду, найближчими місяцями або до кінця цього року, Кубілюс зазначив, що наразі таких ознак немає.
"Я згоден з тією формулою, яка була підтримана на самому початку Сполученими Штатами, Європою та Україною, що мир повинен бути досягнутий шляхом реалізації “миру через силу”. І силу української сторони", - наголосив єврокомісар.
За його словами, певний час США намагались схилити Росію до переговорів, однак ці спроби не дали результату, оскільки Москва не зацікавлена в дипломатичному врегулюванні.
"Американська адміністрація намагалася підштовхнути Росію перейти до реальних переговорів. Але я думаю, що цього не станеться так легко, як хтось, можливо, очікував", - зазначив він.
Кубілюс підкреслив, що саме небажання Путіна припиняти війну є основною перешкодою для будь-якого прогресу на шляху до миру.
"Путін наразі не хоче миру. Він вважає, що перемагає, і саме тому настання миру, на даний момент, мені важко передбачити", - додав єврокомісар.
Питання щодо перемир'я між Україною та РФ
Нагадаємо, Україна ще в березні погодилася на пропозицію Вашингтона щодо повного припинення вогню з Росією на 30 днів. Але Москва не дає згоди на це, проте висуває низку умов, серед яких - припинення допомоги з боку Заходу для України, скасування санкцій, відмова Києва від мобілізації тощо.
Також заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков відкинув пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, заявивши, що вона є "неприйнятною". За його словами, подібні ініціативи не дають відповіді на ключові вимоги та інтереси Росії.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може погодитися на 30-денне припинення вогню, якщо на неї натиснуть США.
Сьогодні міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після завершення переговорів із Росією щодо гуманітарних питань Україна планує перейти до обговорення зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.
Чому не вдасться досягти повного припинення бойових дій на фронті до кінця поточного року РБК-Україна розбирал у матеріалі.
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