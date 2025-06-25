Удастся ли достичь прекращения огня в Украине до конца 2025 года: оценка ISW
Полного прекращения боевых действий на фронте вряд ли удастся достичь до конца текущего года, поскольку Россия настроена на продолжение военной кампании и не заинтересована в достижении содержательного соглашения.
Об этом в комментарии для материала РБК-Украина "Трамп не давит, Путин наступает: почему война в Украине может продлиться до 2026 года" рассказала аналитик по России и заместитель руководителя аналитической группы "Институт изучения войны" (ISW) Екатерина Степаненко.
Россия будет продолжать наступательные действия
По словам Степаненко, враг будет продолжать наступательные действия в Донецкой области и искать уязвимости в обороне украинских бойцов.
Она добавила, что россияне, возможно, активизируют наступательные операции после того, как будут исчерпаны последние ресурсы президентской помощи Соединенных Штатов Америки (США) Украине, которую выделили еще в 2024-м. Тогда же Россия попытается усилить наступления на определенных направлениях, таких как Константиновка, Запорожская область или Сумская область.
Летнее наступление Москвы
Летнее наступление Москвы, как считают в ISW, будет сосредоточено на направлении Константиновки. Врагу, вероятно, будет удаваться достигать тактических успехов и захватывать поля и села, но оккупанты вряд ли достигнут каких-то оперативно значимых прорывов.
Вероятно и то, как отметила Степаненко, наступательные действия будут происходить в рамках кампании Кремля, цель которой убедить Запад в "неизбежности" победы страны-террориста России и бесполезности поддержки Киева.
"Однако россияне вряд ли достигнут масштабных прорывов, поскольку продолжают жертвовать большим количеством людей и военной техники ради минимальных продвижений. Также ожидается, что Россия продолжит эскалацию ударов дронами и ракетами по Украине - особенно зимой - с надеждой сломать украинскую волю к сопротивлению и заставить Украину капитулировать", - оценивает Степаненко.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 24 июня, на фронте состоялось 151 боевое столкновение. Самые горячие бои фиксировались на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.
С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли уже 1,014 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки их потери составили еще 950 оккупантов.
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