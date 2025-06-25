Удастся ли достичь прекращения огня в Украине до конца 2025 года: оценка ISW

Полного прекращения боевых действий на фронте вряд ли удастся достичь до конца текущего года, поскольку Россия настроена на продолжение военной кампании и не заинтересована в достижении содержательного соглашения.

Россия будет продолжать наступательные действия

По словам Степаненко, враг будет продолжать наступательные действия в Донецкой области и искать уязвимости в обороне украинских бойцов.

Она добавила, что россияне, возможно, активизируют наступательные операции после того, как будут исчерпаны последние ресурсы президентской помощи Соединенных Штатов Америки (США) Украине, которую выделили еще в 2024-м. Тогда же Россия попытается усилить наступления на определенных направлениях, таких как Константиновка, Запорожская область или Сумская область.

Летнее наступление Москвы

Летнее наступление Москвы, как считают в ISW, будет сосредоточено на направлении Константиновки. Врагу, вероятно, будет удаваться достигать тактических успехов и захватывать поля и села, но оккупанты вряд ли достигнут каких-то оперативно значимых прорывов.

Вероятно и то, как отметила Степаненко, наступательные действия будут происходить в рамках кампании Кремля, цель которой убедить Запад в "неизбежности" победы страны-террориста России и бесполезности поддержки Киева.

"Однако россияне вряд ли достигнут масштабных прорывов, поскольку продолжают жертвовать большим количеством людей и военной техники ради минимальных продвижений. Также ожидается, что Россия продолжит эскалацию ударов дронами и ракетами по Украине - особенно зимой - с надеждой сломать украинскую волю к сопротивлению и заставить Украину капитулировать", - оценивает Степаненко.