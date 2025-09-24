Должны ли страны НАТО сбивать самолеты РФ? Макрон не согласен с Трампом

Французский лидер убежден, что страны-члены НАТО в случае новых провокаций со стороны РФ, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, должны усилить свою реакцию.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", - заявил он.

При этом Макрон считает, что НАТО не должно сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.

Президент Франции убежден, что открывать огонь в ответ на эти "проверки" страны-агрессора не надо.

Что касается прошлых провокаций российских самолетов, то, по мнению Макрона, "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".