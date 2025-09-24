RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Должны ли страны НАТО сбивать самолеты РФ? Макрон не согласен с Трампом

Фото: Эмманюэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам-нарушителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французский лидер убежден, что страны-члены НАТО в случае новых провокаций со стороны РФ, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, должны усилить свою реакцию.

"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", - заявил он.

При этом Макрон считает, что НАТО не должно сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.

Президент Франции убежден, что открывать огонь в ответ на эти "проверки" страны-агрессора не надо.

Что касается прошлых провокаций российских самолетов, то, по мнению Макрона, "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".

 

 

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Провокации России

Ранее мы писали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

В ответ МИД Эстонии вызвало для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. В то же время Москва отрицает любое нарушение.

В НАТО сообщили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ.

В Норвегии заявили, что в 2025 году Россия трижды нарушала их воздушное пространство, причем они длились от одной до четырех минут.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вряд ли кто-то из чиновников НАТО говорил о сбивании самолетов страны-агрессора, если только они не атакуют.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияЭммануэль Макрон