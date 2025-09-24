Должны ли страны НАТО сбивать самолеты РФ? Макрон не согласен с Трампом

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам-нарушителям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Французский лидер убежден, что страны-члены НАТО в случае новых провокаций со стороны РФ, в частности в воздушном пространстве Восточной Европы, должны усилить свою реакцию.
"Это означает, что если кто-то снова спровоцирует вас, вы должны ответить немного сильнее", - заявил он.
При этом Макрон считает, что НАТО не должно сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства стран Альянса.
Президент Франции убежден, что открывать огонь в ответ на эти "проверки" страны-агрессора не надо.
Что касается прошлых провокаций российских самолетов, то, по мнению Макрона, "НАТО отреагировало пропорционально, укрепив свою оборону".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.
Ранее мы писали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.
В ответ МИД Эстонии вызвало для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. В то же время Москва отрицает любое нарушение.
В НАТО сообщили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ.
В Норвегии заявили, что в 2025 году Россия трижды нарушала их воздушное пространство, причем они длились от одной до четырех минут.
В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вряд ли кто-то из чиновников НАТО говорил о сбивании самолетов страны-агрессора, если только они не атакуют.