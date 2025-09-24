Чи мають країни НАТО збивати літаки РФ? Макрон не погодився із Трампом

Французький лідер переконаний, що країни-члени НАТО у разі нових провокацій з боку РФ, зокрема в повітряному просторі Східної Європи, мають посилити свою реакцію.

"Це означає, що якщо хтось знову спровокує вас, ви повинні відповісти трохи сильніше", - заявив він.

При цьому Макрон вважає, що НАТО не має збивати російські літаки у разі порушення ними повітряного простору країн Альянсу.

Президент Франції переконаний, що відкривати вогонь у відповідь на ці "перевірки" країни-агресорки не треба.

Що стосується минулих провокацій російських літаків, то, на думку Макрона, "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".