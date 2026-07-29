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Готовится ли РФ к нападению на Польшу? Косиняк-Камыш предупредил о замыслах Кремля

16:15 29.07.2026 Ср
2 мин
Варшава обратила внимание на изменения в российском законодательстве
aimg Валерий Ульяненко
Готовится ли РФ к нападению на Польшу? Косиняк-Камыш предупредил о замыслах Кремля Фото: Владислав Косиняк-Камиш (Getty Images)
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Россия пока не готовит полномасштабное вторжение в Польшу по примеру войны в Украине. Однако Кремль повышает уровень эскалации и готовит серию новых диверсий.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам главы польского оборонного ведомства, кремлевская стратегия по Польше разворачивается по схеме "ступень за ступенькой". Признаков открытой военной агрессии нет, однако Россия активно усиливает пропаганду, провокации и взрывную деятельность.

"Вероятно, это будут провокации: дроны - преимущественно перехваченные и переоборудованные украинские дроны; Балтийское море - акватория, имеющая решающее значение для безопасности Альянса; диверсионные операции", - сказал Косиняк-Камиш.

Польский министр также обратил внимание на изменения в российском законодательстве, позволяющие Москве вмешиваться в дела других государств под предлогом "защиты прав соотечественников".

"Сейчас российские институции уже заявляют, что право (российских) граждан на представление своей культуры и языка в странах Балтии находится под угрозой, поэтому ситуация постепенно обостряется. Шаг за шагом Россия движется вверх", - подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Беларусь предупредила Варшаву о возможной подготовке теракта на польской территории. Спецслужбы и МИД Польши проверяют эту информацию.

Отметим, РФ может готовить провокации против стран НАТО под чужим флагом. В частности, речь идет о возможном использовании беспилотников, замаскированных под украинские, для атак на страны Балтии и провокаций в Польше.

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