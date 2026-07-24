Беларусь предупредила Польшу об "угрозе теракта": Варшава начала расследование

Польша получила от Беларуси предупреждение о возможном теракте на своей территории. Спецслужбы и МИД страны расследуют информацию о готовящемся нападении.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Позиция Варшавы

Глава польской дипломатии подтвердил, что дипломаты из Минска передали оговорку временному поверенному по делам Польши Кшиштофу Ожанни. Польская сторона отнеслась к этому сигналу со всей серьезностью.

"Мы серьезно относимся к каждому предупреждению о терроризме и проверяем его. Это дело примерно двенадцати часов назад, которое мы до сих пор расследуем", - подчеркнул Сикорский.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжинский подчеркнул, что правоохранители принимают все необходимые меры, однако из соображений безопасности детали работы спецслужб сейчас не разглашаются.

В чем убеждает Минск

По версии белорусского МИД, нападение якобы готовит мужчина, ранее судимый в Беларуси по нескольким уголовным статьям, а недавно потерявший вид на жительство и дополнительную защиту в Польше.

Белорусские силовики утверждают, что мотивом является месть активистке, которая, по мнению злоумышленника, "приложила недостаточно усилий" для сохранения его официального статуса.

Главной целью потенциальной атаки являются несовершеннолетние дети деятельницы.

Скрытый мотив Минска

Аналитики отмечают, что формулировки о "криминальных статьях" в Беларуси часто используются для преследования политических оппонентов режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Не исключено, что передачей подобной информации белорусские власти пытаются сместить внимание польской разведки на представителей белорусской оппозиции, нашедших убежище в Варшаве.