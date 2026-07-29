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Чи готується РФ до нападу на Польщу? Косіняк-Камиш попередив про задуми Кремля

16:15 29.07.2026 Ср
2 хв
Варшава звернула увагу на зміни в російському законодавстві
aimg Валерій Ульяненко
Чи готується РФ до нападу на Польщу? Косіняк-Камиш попередив про задуми Кремля Фото: Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
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Росія наразі не готує повномасштабного вторгнення в Польщу за прикладом війни в Україні. Однак Кремль підвищує рівень ескалації та готує серію нових диверсій.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами очільника польського оборонного відомства, кремлівська стратегія щодо Польщі розгортається за схемою "сходинка за сходинкою". Ознак відкритої військової агресії немає, проте Росія активно посилює пропаганду, провокації та підривну діяльність.

"Ймовірно, це будуть провокації: дрони - переважно перехоплені та переобладнані українські дрони; Балтійське море - акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу; диверсійні операції", - сказав Косіняк-Камиш.

Польський міністр також звернув увагу на зміни в російському законодавстві, які дозволяють Москві втручатися в справи інших держав під приводом "захисту прав співвітчизників".

"Зараз російські інституції вже заявляють, що право (російських) громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою, тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору", - наголосив він.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Білорусь попередила Варшаву про можливу підготовку теракту на польській території. Наразі спецслужби та МЗС Польщі перевіряють цю інформацію.

Зазначимо, РФ може готувати провокації проти країн НАТО під чужим прапором. Зокрема, йдеться про можливе використання безпілотників, замаскованих під українські, для атак на країни Балтії та провокацій у Польщі.

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