В сети написали об "активизации" оккупантов на Черниговщине: в ГПСУ отреагировали
В Telegram-каналах появились слухи о том, что российские солдаты якобы активизировались в Черниговской области. На самом же деле это не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний Інформ" и эксклюзивный комментарий спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.
Слухи в сети
"Оперативний інформ" написал, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из состава ФСБ якобы активизировались на Черниговском направлении.
Фото: в сети распространяют слухи об активизации РФ на Черниговщине (t.me/operinform)
Вражеские солдаты "начали кошмарить" украинские наблюдательные пункты, добавили в ТГ-канале.
Реакция Демченко
В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ отреагировал на такие слухи о Черниговской области.
"В полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, активизации работы вражеских ДРГ не наблюдается. В то же время, конечно, эта угроза остается и никуда не исчезает", - отметил он.
РФ может снова вовлечь Беларусь в войну
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет, чтобы Беларусь усилила свое участие в войне против Украины. Москва уже контактировала по этому вопросу с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.
По словам Зеленского, сейчас россияне рассматривают несколько операций с использованием белорусской территории.
Одна из них предполагает атаку по Черниговско-Киевскому направлению. Вторая - атаку на одну из стран Североатлантического альянса.
Как отметил президент, на этом фоне Украина укрепит оборону на севере.