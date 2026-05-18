В сети написали об "активизации" оккупантов на Черниговщине: в ГПСУ отреагировали

В Telegram-каналах появились слухи о том, что российские солдаты якобы активизировались в Черниговской области. На самом же деле это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Оперативний Інформ " и эксклюзивный комментарий спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Слухи в сети

"Оперативний інформ" написал, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из состава ФСБ якобы активизировались на Черниговском направлении.

Фото: в сети распространяют слухи об активизации РФ на Черниговщине (t.me/operinform)

Вражеские солдаты "начали кошмарить" украинские наблюдательные пункты, добавили в ТГ-канале.

Реакция Демченко

В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ отреагировал на такие слухи о Черниговской области.

"В полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, активизации работы вражеских ДРГ не наблюдается. В то же время, конечно, эта угроза остается и никуда не исчезает", - отметил он.

РФ может снова вовлечь Беларусь в войну

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет, чтобы Беларусь усилила свое участие в войне против Украины. Москва уже контактировала по этому вопросу с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

По словам Зеленского, сейчас россияне рассматривают несколько операций с использованием белорусской территории.