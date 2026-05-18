ua en ru
Пн, 18 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В сети написали об "активизации" оккупантов на Черниговщине: в ГПСУ отреагировали

16:15 18.05.2026 Пн
2 мин
Что сейчас происходит в Черниговской области?
aimg Иван Носальский
В сети написали об "активизации" оккупантов на Черниговщине: в ГПСУ отреагировали Иллюстративное фото: появились слухи об активизации РФ в Черниговской области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Telegram-каналах появились слухи о том, что российские солдаты якобы активизировались в Черниговской области. На самом же деле это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Оперативний Інформ" и эксклюзивный комментарий спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Читайте также: Способна ли Россия повторить наступление на Черниговскую область: ответ главы ОВА

Слухи в сети

"Оперативний інформ" написал, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из состава ФСБ якобы активизировались на Черниговском направлении.

В сети написали об &quot;активизации&quot; оккупантов на Черниговщине: в ГПСУ отреагировалиФото: в сети распространяют слухи об активизации РФ на Черниговщине (t.me/operinform)

Вражеские солдаты "начали кошмарить" украинские наблюдательные пункты, добавили в ТГ-канале.

Реакция Демченко

В комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ отреагировал на такие слухи о Черниговской области.

"В полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ, активизации работы вражеских ДРГ не наблюдается. В то же время, конечно, эта угроза остается и никуда не исчезает", - отметил он.

РФ может снова вовлечь Беларусь в войну

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет, чтобы Беларусь усилила свое участие в войне против Украины. Москва уже контактировала по этому вопросу с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко.

По словам Зеленского, сейчас россияне рассматривают несколько операций с использованием белорусской территории.

Одна из них предполагает атаку по Черниговско-Киевскому направлению. Вторая - атаку на одну из стран Североатлантического альянса.

Как отметил президент, на этом фоне Украина укрепит оборону на севере.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Черниговская область ДПСУ Войска РФ Война в Украине
Новости
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
30 гривен за поездку: в Киеве хотят кардинально пересмотреть тарифы на проезд
Аналитика
Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Забронированные предприятия генерируют 60% налогов: интервью с Алексеем Соболевым