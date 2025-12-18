Готова ли Россия к окончанию войны: что говорят в ISW

Как указали эксперты, российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля неоднократно подтверждали стремление восстановить политический контроль над всей территорией Украины.

"Кремль регулярно называет украинские города, в частности Одессу, "российскими", а также ссылается на так называемые "первопричины" войны - расплывчатый термин, фактически означает требования по уничтожению украинского суверенитета и НАТО. Это делает любое мирное соглашение возможным только при условии де-факто подчинения Украины России", - сообщили они.

Аналитики отмечают, что сформулированная Путиным "теория победы" базируется на предположении, что российские войска смогут бесконечно продолжать постепенное, ползучее продвижение, не допуская успешных контрнаступательных действий Украины, и таким образом выиграть войну на истощение.

Эта "теория" также предполагает, что Запад в конце концов прекратит поддержку Украины. В то же время, по оценке ISW, такие расчеты сталкиваются с многочисленными вызовами как на поле боя, так и вне его, что затрудняет способность России достичь победы.

Эксперты отмечают, что Россия до сих пор стоит перед серьезными задачами, в частности захватом украинского "фортификационного пояса", форсированием Днепра и дальнейшим использованием тактических достижений на фоне экономических и внутриполитических проблем.

Война, вероятно, будет продолжаться, поскольку жесткие и негибкие требования Москвы несовместимы с выживанием Украины как суверенного государства.

Для завершения войны, отмечают в ISW, Россия должна пойти на уступки на условиях, приемлемых для Украины, США и Европы.

"Европейские государства прямо связывают независимость и суверенитет Украины с безопасностью континента, и пока украинцы готовы защищать свою страну, а Запад - поддерживать Украину, Россия не сможет достичь своих стратегических целей", - указали специалисты.