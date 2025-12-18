Готова ли Россия к окончанию войны: что говорят в ISW

Россия последовательно сигнализирует, что не согласится на мирное соглашение, которое не предусматривает полной капитуляции Украины или реализации максималистских территориальных требований Москвы.

Об этом рассказали исследовательницы по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью РБК-Украина .

Как указали эксперты, российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля неоднократно подтверждали стремление восстановить политический контроль над всей территорией Украины.

"Кремль регулярно называет украинские города, в частности Одессу, "российскими", а также ссылается на так называемые "первопричины" войны - расплывчатый термин, фактически означает требования по уничтожению украинского суверенитета и НАТО. Это делает любое мирное соглашение возможным только при условии де-факто подчинения Украины России", - сообщили они.

Аналитики отмечают, что сформулированная Путиным "теория победы" базируется на предположении, что российские войска смогут бесконечно продолжать постепенное, ползучее продвижение, не допуская успешных контрнаступательных действий Украины, и таким образом выиграть войну на истощение.

Эта "теория" также предполагает, что Запад в конце концов прекратит поддержку Украины. В то же время, по оценке ISW, такие расчеты сталкиваются с многочисленными вызовами как на поле боя, так и вне его, что затрудняет способность России достичь победы.

Эксперты отмечают, что Россия до сих пор стоит перед серьезными задачами, в частности захватом украинского "фортификационного пояса", форсированием Днепра и дальнейшим использованием тактических достижений на фоне экономических и внутриполитических проблем.

Война, вероятно, будет продолжаться, поскольку жесткие и негибкие требования Москвы несовместимы с выживанием Украины как суверенного государства.

Для завершения войны, отмечают в ISW, Россия должна пойти на уступки на условиях, приемлемых для Украины, США и Европы.

"Европейские государства прямо связывают независимость и суверенитет Украины с безопасностью континента, и пока украинцы готовы защищать свою страну, а Запад - поддерживать Украину, Россия не сможет достичь своих стратегических целей", - указали специалисты.