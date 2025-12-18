Чи готова Росія до закінчення війни: що кажуть у ISW

Росія послідовно сигналізує, що не погодиться на мирну угоду, яка не передбачає повної капітуляції України або реалізації максималістських територіальних вимог Москви.

Про це розповіли дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед в інтерв'ю РБК-Україна .

Як вказали експерти, російський диктатор Володимир Путін та інші представники Кремля неодноразово підтверджували прагнення відновити політичний контроль над усією територією України.

"Кремль регулярно називає українські міста, зокрема Одесу, “російськими”, а також посилається на так звані “першопричини” війни - розпливчастий термін, що фактично означає вимоги щодо знищення українського суверенітету та НАТО. Це робить будь-яку мирну угоду можливою лише за умови де-факто підпорядкування України Росії", - повідомили вони.

Аналітики зазначають, що сформульована Путіним "теорія перемоги" базується на припущенні, що російські війська зможуть безкінечно продовжувати поступове, повзуче просування, не допускаючи успішних контрнаступальних дій України, і таким чином виграти війну на виснаження.

Ця "теорія" також передбачає, що Захід зрештою припинить підтримку України. Водночас, за оцінкою ISW, такі розрахунки стикаються з численними викликами як на полі бою, так і поза ним, що ускладнює здатність Росії досягти перемоги.

Експерти наголошують, що Росія досі стоїть перед серйозними завданнями, зокрема захопленням українського “фортифікаційного поясу”, форсуванням Дніпра та подальшим використанням тактичних здобутків на тлі економічних і внутрішньополітичних проблем.

Війна, ймовірно, триватиме, оскільки жорсткі та негнучкі вимоги Москви несумісні з виживанням України як суверенної держави.

Для завершення війни, зазначають в ISW, Росія має піти на поступки на умовах, прийнятних для України, США та Європи.

"Європейські держави прямо пов’язують незалежність і суверенітет України з безпекою континенту, і допоки українці готові захищати свою країну, а Захід - підтримувати Україну, Росія не зможе досягти своїх стратегічних цілей", - вказали фахівці.