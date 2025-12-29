ua en ru
Будут ли голосовать украинцы за рубежом в случае референдума: Зеленский ответил

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 01:31
UA EN RU
Будут ли голосовать украинцы за рубежом в случае референдума: Зеленский ответил Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские граждане, находящиеся за рубежом, обязательно будут участвовать в референдуме по территориальным вопросам, если он будет проводиться. Однако организация такого голосования потребует времени и подготовки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после переговоров в Мар-а-Лаго.

Зеленский отметил, что украинцы за рубежом примут участие в референдуме. Но для этого необходима соответствующая инфраструктура, чтобы обеспечить голосование, поскольку миллионы людей находятся в Европе преимущественным образом.

Поэтому организация голосования для украинских беженцев потребует много времени и очень тщательной подготовки, подытожил украинский президент. Но принять участие в референдуме они смогут.

Отметим, что по итогам встречи Трамп подтвердил, что вопрос о создании на Донбассе так называемой "зоны свободной торговли" (или "свободной экономической зоны") пока не решен. Но Украина и США приближаются к соглашению по этому поводу. Со своей стороны Зеленский предложил референдум.

Еще до встречи Зеленский говорил о том, что в мирном плане, который продвигали Соединенные Штаты, и других документах есть компромиссные вещи. Будет диалог с обществом, как решать эти вопросы.

При этом Зеленский отмечал, что если до этого дойдет, в Украине на референдум нужно выносить не только вопрос территорий, а полностью весь мирный план США.

