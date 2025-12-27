Зеленский о референдуме по мирному плану: диалог с обществом будет
В мирном плане и других документах есть компромиссные вещи. Будет диалог с обществом, как решать эти вопросы,
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
"Давайте прежде всего смотреть на план А - это окончание войны. Сейчас мы имеем прогресс с Соединенными Штатами Америки, но это одна сторона, это мы с американцами, а есть еще и вторая сторона, сложная, - американцы с россиянами", - сказал Зеленский.
По его словам, задача Украины на сегодня положить все возможности на бумаге, чтобы страна имела и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный мирный план.
"Есть там компромиссные вещи. Если у нас будут вещи, которые вызывают много запросов, есть недовольство общества. Мы будем об этом говорить с обществом и будем думать, как решать те или иные вопросы. Диалог с обществом будет Я считаю, что он уже есть, я открыт к этому", - отметил президент.
Зеленский добавил, что дальше диалог с обществом будет проводить также и американская сторона.
"Также относительно гарантий безопасности, это "коалиция решительных" и американцы. И я говорил с Марком Рютте, генсеком НАТО. Он готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от "коалиции решительных". Я думаю, что все это поможет. Очень важно, чтобы мы могли открыться к нашему обществу. В конце концов есть референдум, есть выборы. Есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление", - отметил он.
Референдум по мирному плану
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что если до этого дойдет, в Украине на референдум нужно выносить не только вопрос территорий, а полностью весь мирный план США.
Он отмечал, что идею референдума предложили США. При этом, по его словам, ключевым является вопрос безопасности. И, как отмечал президент, у партнеров Украины есть достаточно сил, чтобы заставить или договориться с РФ обеспечить безопасность на время выборов президента или референдума.
В то же время Зеленский заявил, что Украина готова провести референдум по мирному плану США. Но это произойдет в том случае, если Россия согласится прекратить огонь на 60 дней.
Стоит заметить, что США хотят, чтобы Украина отдала под контроль России всю Донецкую область. При этом Зеленский неоднократно подчеркивал, что никому дарить территории не будет.