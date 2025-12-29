ua en ru
Чи голосуватимуть українці за кордоном у разі референдуму: Зеленський відповів

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 01:31
UA EN RU
Чи голосуватимуть українці за кордоном у разі референдуму: Зеленський відповів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, обов'язково будуть брати участь у референдумі щодо територіальних питань, якщо він буде проводитися. Проте організація такого голосування вимагатиме часу та підготовки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції із президентом США Дональдом Трампом після перемовин у Мар-а-Лаго.

Зеленський зазначив, що українці за кордоном візьмуть участь у референдумі. Але для цього необхідна відповідна інфраструктура, щоб забезпечити голосування, оскільки мільйони людей перебувають у Європі переважним чином.

Тому організація голосування для українських біженців вимагатиме багато часу та дуже ретельної підготовки, підсумував український президент. Але взяти участь у референдумі вони зможуть.

Зазначимо, що за підсумками зустрічі Трамп підтвердив, що питання щодо створення на Донбасі так званої "зони вільної торгівлі" (або "вільної економічної зони") поки що не вирішене. Але Україна та США наближаються до угоди з цього приводу. Зі свого боку Зеленський запропонував референдум.

Ще до зустрічі Зеленський говорив про те, що у мирному плані, який просували Сполучені Штати, та інших документах є компромісні речі. Буде діалог з суспільством, як вирішувати ці питання.

При цьому Зеленський наголошував, що якщо до цього дійде, в Україні на референдум потрібно виносити не тільки питання територій, а повністю весь мирний план США.

