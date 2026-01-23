Есть ли риски для PURL через Гренландию: ответ посла Украины в НАТО

"Я не буду скрывать, что одним из краткосрочных практических последствий для Украины в ситуации, которая складывается вокруг Гренландии, может стать более сложный процесс поощрения к участию в PURL европейских стран-членов НАТО. Прежде всего стран, которые имеют наибольшие финансовые возможности сделать вклад", - пояснила она.

Гетьманчук добавила, что есть три страны, которые сделали наибольшие взносы в программу PURL с момента ее запуска - Норвегия, Нидерланды и Германия. Все они поддерживают Данию. При этом и сама Дания - тоже важный участник PURL

Украина должна объяснять европейским государствам, что попытки "наказать США", отказываясь финансировать закупки американского оружия через PURL - это на самом деле будет наказание Украины. Сейчас Украина критически нуждается в боеприпасах к системам противовоздушной обороны, систем ПВО и другого вооружения, которое производит США.

"Также, учитывая трансатлантическое напряжение, если раньше мы говорили о распределении финансового бремени между странами-членами НАТО, то сегодня мы также говорим о распределении финансового бремени между всеми партнерами Украины", - отметила посол.

По словам Гетьманчук, из неевропейских партнеров Украины сейчас сделали взносы в PURL Австралия и Новая Зеландия. Украина сейчас активнее работает также с государствами-партнерами, которые не являются членами НАТО, но также могли бы сделать взносы в PURL.