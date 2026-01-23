Чи є ризики для PURL через Гренландію: відповідь посла України в НАТО

"Я не буду приховувати, що одним з короткострокових практичних наслідків для України у ситуації, яка складається навколо Гренландії, може стати більш складний процес заохочення до участі в PURL європейських країн-членів НАТО. Передусім країн, які мають найбільші фінансові можливості зробити внесок", - пояснила вона.

Гетьманчук додала, що є три країни, які зробили найбільші внески до програми PURL з моменту її запуску - Норвегія, Нідерланди і Німеччина. Усі вони підтримують Данію. При цьому й сама Данія - теж важливий учасник PURL

Україна повинна пояснювати європейським державам, що спроби "покарати США", відмовляючись фінансувати закупівлі американської зброї через PURL - це насправді буде покарання України. Зараз Україна критично потребує боєприпасів до систем протиповітряної оборони, систем ППО та іншого озброєння, яке виготовляє США.

"Також, враховуючи трансатлантичну напругу, якщо раніше ми говорили про розподіл фінансового тягаря між країнами-членами НАТО, то сьогодні ми також говоримо про розподіл фінансового тягаря між усіма партнерами України", - зазначила посол.

За словами Гетьманчук, з неєвропейських партнерів України зараз зробили внески в PURL Австралія та Нова Зеландія. Україна зараз активніше працює також із державами-партнерами, які не є членами НАТО, але також могли б зробити внески до PURL.