Есть ли риски для PURL через Гренландию: ответ посла Украины в НАТО
Одним из последствий споров США и европейских государств вокруг Гренландии может стать осложнение процесса привлечения членов НАТО к участию в программе PURL для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.
"Я не буду скрывать, что одним из краткосрочных практических последствий для Украины в ситуации, которая складывается вокруг Гренландии, может стать более сложный процесс поощрения к участию в PURL европейских стран-членов НАТО. Прежде всего стран, которые имеют наибольшие финансовые возможности сделать вклад", - пояснила она.
Гетьманчук добавила, что есть три страны, которые сделали наибольшие взносы в программу PURL с момента ее запуска - Норвегия, Нидерланды и Германия. Все они поддерживают Данию. При этом и сама Дания - тоже важный участник PURL
Украина должна объяснять европейским государствам, что попытки "наказать США", отказываясь финансировать закупки американского оружия через PURL - это на самом деле будет наказание Украины. Сейчас Украина критически нуждается в боеприпасах к системам противовоздушной обороны, систем ПВО и другого вооружения, которое производит США.
"Также, учитывая трансатлантическое напряжение, если раньше мы говорили о распределении финансового бремени между странами-членами НАТО, то сегодня мы также говорим о распределении финансового бремени между всеми партнерами Украины", - отметила посол.
По словам Гетьманчук, из неевропейских партнеров Украины сейчас сделали взносы в PURL Австралия и Новая Зеландия. Украина сейчас активнее работает также с государствами-партнерами, которые не являются членами НАТО, но также могли бы сделать взносы в PURL.
Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) - это программа, которая предусматривает приобретение и поставку американского оружия в Украину за счет европейских стран. На сегодня к инициативе PURL присоединились уже более 20 стран.
Отметим, посол в НАТО объяснила, что только в 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на сумму в 15 миллиардов долларов. В первую очередь, это системы ПВО и боеприпасы к ним.
В целом сейчас НАТО отвечает за более 80% поставок военной помощи Украине. Среди прочего, около 75% ракет к комплексам Patriot и более 90% ракет к другим системам ПВО Украина получает именно через программу PURL.