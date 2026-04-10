Есть ли ракеты к Patriot? Зеленский раскрыл, что с помощью от партнеров

Глава государства подчеркнул, что несмотря на высокий спрос на ракеты для комплексов ПВО в мире, Украина также получает новые партии дефицитного вооружения.

"По состоянию на сейчас ракеты для "Петриотов" партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", - заявил президент Украины.

Производство ракет не успевает за спросом

Напомним, что ранее американская оборонная компания Lockheed Martin уже согласилась увеличить выпуск ракет для комплексов Patriot почти втрое - примерно с 600 до около 2 тысяч единиц в год. Однако эксперты отмечают, что для полного наращивания производства понадобится несколько лет.

До начала конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали около 270 таких ракет ежегодно, что значительно меньше нынешних потребностей.