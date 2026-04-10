Чи є ракети до Patriot? Зеленський розкрив, що з допомогою від партнерів

Глава держави підкреслив, що попри високий попит на ракети для комплексів ППО у світі, Україна також отримує нові партії дефіцитного озброєння.

"Станом на зараз ракети для "Петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", – заявив президент України.

Виробництво ракет не встигає за попитом

Нагадаємо, що раніше американська оборонна компанія Lockheed Martin уже погодилася збільшити випуск ракет для комплексів Patriot майже втричі - приблизно з 600 до близько 2 тисяч одиниць на рік. Однак експерти зазначають, що для повного нарощування виробництва знадобиться кілька років.

До початку конфліктів у Європі та на Близькому Сході США випускали близько 270 таких ракет щорічно, що значно менше нинішніх потреб.