Долго ли в Украине будет идти снег и когда обещают "без осадков": объяснение синоптика

Ухудшение погодных условий в Украине, анонсированное ранее, не продлится слишком долго. На смену дождям и мокрому снегу придет сухая погода - без осадков.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, уже завтра, 21 ноября, по территории Украины будет проходить атмосферный фронт с северо-запада.
"Осадки начнутся дождем, но затем перейдут в мокрый снег ", – уточнила она.
В первой половине пятницы, 22 ноября, ожидается небольшой "перерыв".
"А уже во второй половине 22 числа будет новый атмосферный фронт циклона с юго-запада. И он принесет еще дополнительное осадки в виде мокрого снега", - отметила синоптик.
Она добавила, что кое-где снег может "задержаться":
Птуха отметила, что лежать в течение длительного времени "у этого снега шансов пока нет", потому что позже (ориентировочно - после 24 ноября) на территории Украины будет преобладать более "антициклональный характер погоды".
В то же время, дольше всего снег задержится в Карпатах.
"Там мороз будет содержаться как в ночные, так и в дневные часы. Поэтому в Карпатах у нас уже будет преимущественно... Ячейка зимы более стабильная", - добавила эксперт.
Она отметила, что фаза осадков будет играть очень большую роль, ведь погода зависит от траектории циклонов и атмосферных фронтов.
"Поэтому может колебаться, скажем там, и площадь распределения именно снега, снежного покрова... Если немного выше будет температура в определенной области, конечно, там осадки пойдут жидкой фазой и надолго не задержатся", - пояснила Птуха.
Между тем погоду без осадков синоптики предварительно прогнозируют с 25 ноября .
"Начиная с 25 числа – уже соответственно будет без осадков. И температурные показатели в дневные часы стабильно будут выше нуля. В ночные – возможен небольшой морозец, но все равно это будет способствовать тому, что снежный покров будет таять. Где-то более интенсивно, где-то – меньше интенсивно", - подытожила представительница УкрГМЦ.
Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.
Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.
В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.
Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.
Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.
В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.
В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).
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