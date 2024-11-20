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Долго ли в Украине будет идти снег и когда обещают "без осадков": объяснение синоптика

21 ноября осадки в Украине начнутся дождем, но затем превратятся в мокрый снег (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Ухудшение погодных условий в Украине, анонсированное ранее, не продлится слишком долго. На смену дождям и мокрому снегу придет сухая погода - без осадков.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда в Украине ожидается погода без осадков

По словам эксперта, уже завтра, 21 ноября, по территории Украины будет проходить атмосферный фронт с северо-запада.

"Осадки начнутся дождем, но затем перейдут в мокрый снег ", – уточнила она.

В первой половине пятницы, 22 ноября, ожидается небольшой "перерыв".

"А уже во второй половине 22 числа будет новый атмосферный фронт циклона с юго-запада. И он принесет еще дополнительное осадки в виде мокрого снега", - отметила синоптик.

Она добавила, что кое-где снег может "задержаться":

  • в западных областях
  • в северных областях
  • частично – в центральных и восточных области

Птуха отметила, что лежать в течение длительного времени "у этого снега шансов пока нет", потому что позже (ориентировочно - после 24 ноября) на территории Украины будет преобладать более "антициклональный характер погоды".

В то же время, дольше всего снег задержится в Карпатах.

"Там мороз будет содержаться как в ночные, так и в дневные часы. Поэтому в Карпатах у нас уже будет преимущественно... Ячейка зимы более стабильная", - добавила эксперт.

Она отметила, что фаза осадков будет играть очень большую роль, ведь погода зависит от траектории циклонов и атмосферных фронтов.

"Поэтому может колебаться, скажем там, и площадь распределения именно снега, снежного покрова... Если немного выше будет температура в определенной области, конечно, там осадки пойдут жидкой фазой и надолго не задержатся", - пояснила Птуха.

Между тем погоду без осадков синоптики предварительно прогнозируют с 25 ноября .

"Начиная с 25 числа – уже соответственно будет без осадков. И температурные показатели в дневные часы стабильно будут выше нуля. В ночные – возможен небольшой морозец, но все равно это будет способствовать тому, что снежный покров будет таять. Где-то более интенсивно, где-то – меньше интенсивно", - подытожила представительница УкрГМЦ.

Где в Украине уже зафиксировали первый снег

Напомним, в ночь с воскресенья, 29 сентября, на понедельник, 30 сентября, в Карпатах существенно упала температура воздуха, поэтому на высокогорье выпал первый снег.

Пользователи социальных сетей активно делились кадрами, на которых были видны заснеженные склоны и леса.

В ГСЧС также показали, как выглядела заснеженная гора Поп Иван (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенная на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).

Кроме того, спасатели призвали туристов не пренебрегать безопасностью и воздержаться от походов.

Тем, кто все-таки решил идти в горы, посоветовали подготовиться как следует - взять с собой теплые варежки, бафы для защиты шеи и лица, а также надевать несколько слоев теплой одежды и зимнюю обувь.

Во вторник, 1 октября, на высокогорье Карпат наблюдался снежный покров высотой до 13 сантиметров.

В воскресенье, 3 ноября, первый снег выпал в Харькове, а уже 4 ноября первый снег добрался до Киева.

В среду, 13 ноября, снегом начало засыпать разные регионы страны (начиная с западных областей). 14 ноября Украину продолжало засыпать снегом (первый снег фиксировали в Сумах, Славуте и других населенных пунктах).

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