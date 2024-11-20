Долго ли в Украине будет идти снег и когда обещают "без осадков": объяснение синоптика

Когда в Украине ожидается погода без осадков

По словам эксперта, уже завтра, 21 ноября, по территории Украины будет проходить атмосферный фронт с северо-запада.

"Осадки начнутся дождем, но затем перейдут в мокрый снег ", – уточнила она.

В первой половине пятницы, 22 ноября, ожидается небольшой "перерыв".

"А уже во второй половине 22 числа будет новый атмосферный фронт циклона с юго-запада. И он принесет еще дополнительное осадки в виде мокрого снега", - отметила синоптик.

Она добавила, что кое-где снег может "задержаться":

в западных областях

в северных областях

частично – в центральных и восточных области

Птуха отметила, что лежать в течение длительного времени "у этого снега шансов пока нет", потому что позже (ориентировочно - после 24 ноября) на территории Украины будет преобладать более "антициклональный характер погоды".

В то же время, дольше всего снег задержится в Карпатах.

"Там мороз будет содержаться как в ночные, так и в дневные часы. Поэтому в Карпатах у нас уже будет преимущественно... Ячейка зимы более стабильная", - добавила эксперт.

Она отметила, что фаза осадков будет играть очень большую роль, ведь погода зависит от траектории циклонов и атмосферных фронтов.

"Поэтому может колебаться, скажем там, и площадь распределения именно снега, снежного покрова... Если немного выше будет температура в определенной области, конечно, там осадки пойдут жидкой фазой и надолго не задержатся", - пояснила Птуха.

Между тем погоду без осадков синоптики предварительно прогнозируют с 25 ноября .

"Начиная с 25 числа – уже соответственно будет без осадков. И температурные показатели в дневные часы стабильно будут выше нуля. В ночные – возможен небольшой морозец, но все равно это будет способствовать тому, что снежный покров будет таять. Где-то более интенсивно, где-то – меньше интенсивно", - подытожила представительница УкрГМЦ.