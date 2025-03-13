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Лукашенко заявил об изготовлении пусковых установок для "Орешника" в Беларуси, но есть нюанс

Четверг 13 марта 2025 15:36
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Лукашенко заявил об изготовлении пусковых установок для "Орешника" в Беларуси, но есть нюанс Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь изготавливает пусковые установки для "Орешника". Впрочем, от "старшего брата" еще нужны ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Лукашенко, которого цитирует российское информационное агентство "Интерфакс".

По словам Лукашенко, изготовление нескольких пусковых установок для "Орешника" уже якобы завершается.

"Когда я погрузился в эту проблему, Владимир Владимирович (Владимир Путин, диктатор, - ред.) меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. от старшего брата ракета нужна будет", - заявил он.

"Орешник"

21 ноября 2024-го Российская Федерация (РФ) впервые применила во время полномасштабной войны ракету типа "Орешник" во время удара по Днепру. После этого диктатор Путин признал испытания этого вида вооружения.

Позже появилась информация о вероятном размещении "Орешников" на территории Беларуси, но в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) назвали эти сообщения попыткой запугивания. Руководитель центра Андрей Коваленко также пояснил, что заявления о якобы уменьшении времени подлета ракеты является частью информационной операции РФ.

Подробнее о том, что известно о ракете страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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