Путин снова вспомнил за "Орешник": обещает боевое дежурство до конца года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, по его словам, "Орешник" до конца года планируют поставить на боевое дежурство. При этом диктатор вспомнил и первое его применение, в ноябре прошлого года россияне ударили "Орешником" по Днепру.

"Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать сложнейшие задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений. В том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции", - говорит Путин.

РФ била по Украине ракетой "Орешник"

Напомним, Россия применила ракету "Орешник" во время удара по территории Украины. Атака состоялась 21 ноября прошлого года, а целью оккупантов стал оборонный завод в Днепре. Как отмечали эксперты, тогда российские войска использовали ракету без боевой части.

Кроме того, 30 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые публично продемонстрировал макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Во время его встречи с премьер-министром Кыргызстана в рабочем кабинете заметили модель пусковой установки.

Лукашенко заявлял, что комплексы "Орешник" планируют разместить на территории Беларуси до конца года. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты с Владимиром Путиным во время встречи в Волгограде. В то же время еще в сентябре он утверждал, что ракеты якобы уже "направляются" в Беларусь.