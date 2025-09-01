ua en ru
Договаривались ли Трамп и Путин о саммите с Зеленским: что говорят в Кремле

Москва, Понедельник 01 сентября 2025 18:54
Договаривались ли Трамп и Путин о саммите с Зеленским: что говорят в Кремле Фото: президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не договаривались о встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Ушаков рассказал, что слухи в СМИ не соответствуют тому, о чем договаривался Путин с Трампом на Аляске.

"Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - добавил он.

Также Ушаков добавил, что между Трампом и Путиным якобы было достигнуто много взаимных пониманий.

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным несколько раз заявлял, что он хочет таким образом подготовить трехсторонний саммит, в котором будет также участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Он отмечал, что хочет провести такую встречу быстро и даже допускал, что локацией может стать Аляска.

Но после встречи Россия не изменила своей позиции насчет встречи на уровне лидеров с Украиной. Российские чиновники продолжают повторять, что Путин якобы готов, но ко встрече нужна подготовка.

К слову, недавно Politico со ссылкой на источники писало, что США хотят организовать технические переговоры между Украиной и Россией, чтобы подготовить встречу лидеров.

