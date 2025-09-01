Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не договаривались о встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

Ушаков рассказал, что слухи в СМИ не соответствуют тому, о чем договаривался Путин с Трампом на Аляске.

"Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но конкретно это, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договорённости не было", - добавил он.

Также Ушаков добавил, что между Трампом и Путиным якобы было достигнуто много взаимных пониманий.