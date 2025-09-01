ua en ru
Чи домовлялися Трамп і Путін про саміт із Зеленським: що кажуть у Кремлі

Москва, Понеділок 01 вересня 2025 18:54
UA EN RU
Чи домовлялися Трамп і Путін про саміт із Зеленським: що кажуть у Кремлі Фото: президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не домовлялися про зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Ушаков розповів, що чутки у ЗМІ не відповідають тому, про що домовлявся Путін із Трампом на Алясці.

"Зараз усі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно це, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", - додав він.

Також Ушаков додав, що між Трампом і Путіним нібито було досягнуто багато взаємних розумінь.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним кілька разів заявляв, що він хоче в такий спосіб підготувати тристоронній саміт, у якому братиме також участь президент України Володимир Зеленський.

Він зазначав, що хоче провести таку зустріч швидко і навіть допускав, що локацією може стати Аляска.

Але після зустрічі Росія не змінила своєї позиції щодо зустрічі на рівні лідерів з Україною. Російські чиновники продовжують повторювати, що Путін нібито готовий, але до зустрічі потрібна підготовка.

До слова, нещодавно Politico з посиланням на джерела писало, що США хочуть організувати технічні переговори між Україною і Росією, щоб підготувати зустріч лідерів.

