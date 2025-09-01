Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не домовлялися про зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

Ушаков розповів, що чутки у ЗМІ не відповідають тому, про що домовлявся Путін із Трампом на Алясці.

"Зараз усі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським, але конкретно це, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", - додав він.

Також Ушаков додав, що між Трампом і Путіним нібито було досягнуто багато взаємних розумінь.