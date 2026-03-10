Действительно ли в Дубае дефицит продуктов: Bloomberg поставил точку

Проблемы с логистикой в Дубае

Война на Ближнем Востоке создает давление на цепи поставок продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты, которые импортируют около 90% продуктов питания.

Несмотря на напряженную ситуацию, полки супермаркетов в стране пока остаются заполненными. Продовольственная индустрия использует логистические сети, которые уже помогали справиться с кризисами во время пандемии и масштабных наводнений в 2024 году.

Впрочем, часть грузов приходится перенаправлять или доставлять самолетом или автомобильным транспортом. Власти ОАЭ уверяют, что имеют достаточные резервы продуктов на несколько месяцев и контролируют цены.

Как известно, проблемы с импортом продуктов возникли после того, как Дубай и другие города Персидского залива стали целями иранских ракет и дронов - Тегеран якобы наносил удары по военным базам США, хотя были случаи, когда страдало и мирное население - в результате ударов по гостиницам или работы ПВО.

Причины вероятного дефицита продовольствия

Война против Ирана также усложнила судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут для перевозки товаров в регионе.

Из-за этого суда с индийским рисом, австралийским мясом и индонезийским кофе сталкиваются с задержками. Некоторые грузы застряли в портах или были вынуждены менять маршрут.

В то же время Иран, который является одним из главных поставщиков свежих фруктов и овощей в ОАЭ, запретил экспорт всех продовольственных и сельскохозяйственных товаров до дальнейшего уведомления.

По словам министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Тук Аль Марри, стратегических запасов основных продуктов стране хватит на 4-6 месяцев. В случае необходимости власти готовы использовать альтернативные рынки и маршруты поставок.

Крупные супермаркеты также заявляют, что пока не повышают цены. Власти страны поручили ритейлерам не увеличивать их и внимательно следят за ситуацией.

В то же время эксперты предупреждают, что длительное нарушение судоходства через Ормузский пролив может повысить расходы на логистику и в конечном итоге повлиять на цены на продукты во всем регионе.