Чи дійсно в Дубаї дефіцит продуктів: Bloomberg поставив крапку

Проблеми з логістикою в Дубаї

Війна на Близькому Сході створює тиск на ланцюги постачання продовольства до Об’єднаних Арабських Еміратів, які імпортують близько 90% продуктів харчування.

Попри напружену ситуацію, полиці супермаркетів у країні поки залишаються заповненими. Продовольча індустрія використовує логістичні мережі, які вже допомагали впоратися з кризами під час пандемії та масштабних повеней у 2024 році.

Втім, частину вантажів доводиться перенаправляти або доставляти літаком чи автомобільним транспортом. Влада ОАЕ запевняє, що має достатні резерви продуктів на кілька місяців і контролює ціни.

Як відомо, проблеми з імпортом продуктів виникли після того, як Дубай та інші міста Перської затоки стали цілями іранських ракет і дронів - Тегеран типу наносив удари по військовим базам США, хоча були випадки коли страждало і мирне населення - внаслідок ударів по готелям чи роботи ППО.

Причини ймовірного дефіциту продовольства

Війна проти Ірану також ускладнила судноплавство через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для перевезення товарів у регіоні.

Через це судна з індійським рисом, австралійським м’ясом та індонезійською кавою стикаються із затримками. Деякі вантажі застрягли в портах або були змушені змінювати маршрут.

Водночас Іран, який є одним із головних постачальників свіжих фруктів і овочів до ОАЕ, заборонив експорт усіх продовольчих і сільськогосподарських товарів до подальшого повідомлення.

За словами міністра економіки ОАЕ Абдулли бін Тук Аль Маррі, стратегічних запасів основних продуктів країні вистачить на 4–6 місяців. У разі потреби влада готова використовувати альтернативні ринки та маршрути постачання.

Великі супермаркети також заявляють, що поки не підвищують ціни. Влада країни доручила ритейлерам не збільшувати їх і уважно стежить за ситуацією.

Водночас експерти попереджають, що тривале порушення судноплавства через Ормузьку протоку може підвищити витрати на логістику та зрештою вплинути на ціни на продукти в усьому регіоні.