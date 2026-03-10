Чи дійсно в Дубаї дефіцит продуктів: Bloomberg поставив крапку

Війна на Близькому Сході почала тиснути на логіістику продовольства в ОАЕ. Через проблеми з перевезеннями в Ормузькій протоці частина товарів затримується, але влада запевняє, що запасів вистачить на кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Читайте також: Безпечна гавань вже під питанням: удари Ірану обвалили ринок нерухомості в ОАЕ
Війна на Близькому Сході створює тиск на ланцюги постачання продовольства до Об’єднаних Арабських Еміратів, які імпортують близько 90% продуктів харчування.
Попри напружену ситуацію, полиці супермаркетів у країні поки залишаються заповненими. Продовольча індустрія використовує логістичні мережі, які вже допомагали впоратися з кризами під час пандемії та масштабних повеней у 2024 році.
Втім, частину вантажів доводиться перенаправляти або доставляти літаком чи автомобільним транспортом. Влада ОАЕ запевняє, що має достатні резерви продуктів на кілька місяців і контролює ціни.
Як відомо, проблеми з імпортом продуктів виникли після того, як Дубай та інші міста Перської затоки стали цілями іранських ракет і дронів - Тегеран типу наносив удари по військовим базам США, хоча були випадки коли страждало і мирне населення - внаслідок ударів по готелям чи роботи ППО.
Війна проти Ірану також ускладнила судноплавство через Ормузьку протоку - ключовий маршрут для перевезення товарів у регіоні.
Через це судна з індійським рисом, австралійським м’ясом та індонезійською кавою стикаються із затримками. Деякі вантажі застрягли в портах або були змушені змінювати маршрут.
Водночас Іран, який є одним із головних постачальників свіжих фруктів і овочів до ОАЕ, заборонив експорт усіх продовольчих і сільськогосподарських товарів до подальшого повідомлення.
За словами міністра економіки ОАЕ Абдулли бін Тук Аль Маррі, стратегічних запасів основних продуктів країні вистачить на 4–6 місяців. У разі потреби влада готова використовувати альтернативні ринки та маршрути постачання.
Великі супермаркети також заявляють, що поки не підвищують ціни. Влада країни доручила ритейлерам не збільшувати їх і уважно стежить за ситуацією.
Водночас експерти попереджають, що тривале порушення судноплавства через Ормузьку протоку може підвищити витрати на логістику та зрештою вплинути на ціни на продукти в усьому регіоні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ, в тому числі Bloomberg, писали про те, що у Дубаї свіжих продуктів лишилося лише на 10 днів.
Як відомо, дуже швидко після початку операції США "Епічна лють", яка стартувала 28 лютого, Іран почав обстрілювати ракетами та дронами ОАЕ, зокрема Дубай. Атаки Тегеран обгрунтовує тим, що це робиться лише в цілях знищення американських військових баз, хоча це не відповідає дійсності.
При цьому в ОАЕ повідомили після обстрілів, що вивчають сценарій застосування військової сили проти Ірану, щоб запобігти ударам та стабілізувати ситуацію у сфері безпеки.