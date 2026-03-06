ua en ru
Еды в Дубае только на 10 дней: война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов

16:03 06.03.2026 Пт
2 мин
Авиаперевозки продуктов невозможны из-за боевых действий, а альтернативы им нет
aimg Валерий Ульяненко
Еды в Дубае только на 10 дней: война на Ближнем Востоке грозит дефицитом продуктов Фото: удар по ОАЭ (Getty Images)

Боевые действия на Ближнем Востоке могут привести к дефициту продуктов в регионе. В частности, в Дубае свежих продуктов осталось только на 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Bloomberg.

Читайте также: Сливает координаты для ударов: РФ тайно помогает Ирану атаковать силы США

Штефан Пауль, гендиректор международной логистической компании Kuehne + Nagel, около 18% мировых мощностей грузовых авиаперевозок пока недоступны из-за ограничений воздушного пространства в районе Персидского залива.

Среди товаров, которые транспортируют по воздуху, - фармацевтические препараты с контролируемым температурным режимом, а также свежие фрукты и скоропортящиеся продукты.

Вследствие этого в регионе существует риск для продовольственной безопасности, поскольку страны Персидского залива в значительной степени зависят от импорта пищи.

По словам Пауля, запасов свежих продуктов в Дубае осталось примерно на десять дней.

"Поскольку большинство продуктов импортируется, запасы, особенно свежих товаров, могут быстро иссякнуть", - отметил он.

Поиск альтернативных маршрутов

Сейчас логисты занимаются поиском альтернативных маршрутов - например, доставку товаров самолетом в Саудовскую Аравию и дальнейшую перевозку грузовиками. Однако масштабы морских перевозок делают такую схему сложной.

"Одно контейнерное судно может перевозить до 20 тысяч контейнеров. Невозможно просто заменить это таким количеством грузовиков", - пояснил Пауль.

Рост тарифов на логистику

Нарушение логистики привело к росту транспортных тарифов. Согласно данным Bloomberg, стоимость перевозки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу повысилась более чем на 6% - до 3,82 доллара за килограмм.

Тарифы на перевозку из Ближнего Востока в ЕС выросли на 8% - до 1,62 доллара за килограмм, а доставка из Китая в США подорожала на 15% - до 6,90 долларов за килограмм.

Из-за закрытия части воздушного пространства вокруг Персидского залива авиакомпании Qatar Airways, Emirates и Etihad ограничили грузовые перевозки.

Кроме того, около 100 контейнеровозов застряли в районе Персидского залива, а некоторые части Ближнего Востока отрезаны от импорта продовольствия. Суда избегают прохождения через Ормузский пролив - ключевой маршрут для транспортировки зерна и других продуктов.

Напоминаем, что на фоне ракетных и дроновых атак ОАЭ изучают сценарий применения военной силы против Ирана, чтобы пресечь дальнейшие удары и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

Отметим, Катар и ОАЭ выступают за максимально быстрое прекращение военного противостояния США и Израиля с Ираном, рассчитывая на скорейшую деэскалацию и завершение боевых действий в регионе.

