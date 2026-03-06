Безопасная гавань уже под вопросом: удары Ирана обвалили рынок недвижимости в ОАЭ

Рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов может столкнуться с серьезным испытанием после ракетных ударов Ирана, которые поставили под сомнение имидж региона как безопасной гавани для иностранного капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Многолетний бум на рынке недвижимости в ОАЭ может столкнуться с серьезным испытанием после ракетных ударов Ирана, которые подорвали репутацию государств Персидского залива как безопасного места для инвестиций.

Издание отмечает, что от атак пострадали аэропорты, порты и жилые районы Дубая и Абу-Даби (в частности из-за обломков от сбитых дронов и ракет - ред.), что поставило под сомнение стабильность региона.

По данным брокерской компании Betterhomes, в 2025 году около 65% сделок на рынке жилья в Дубае приходилось на продажи на этапе строительства. Это означает, что значительная часть спроса зависит от доверия иностранных инвесторов.

После новостей об ударах акции крупнейших застройщиков резко упали. В частности, бумаги Aldar Properties и Emaar Properties - девелопера, который стоит за застройкой центра Дубая и небоскребом Burj Khalifa - подешевели примерно на 5%.

Кроме того, резко выросла доходность облигаций застройщиков, что фактически закрыло рынок долгового финансирования для новых размещений.

Инвесторов пытаются успокоить

Несмотря на атаки Ирана, часть девелоперов пытается успокоить инвесторов. Генеральный директор люксового застройщика Dar Global Зияд Эль-Чаар заявил, что экономические основы стран Персидского залива остаются сильными, а все проекты компании реализуются по плану.

Однако банкиры и участники рынка отмечают, что последствия уже ощутимы. Некоторые компании отложили планы по привлечению финансирования, а инвесторы стали более осторожными из-за роста рисков в регионе.

Reuters напоминает, что бум на рынке недвижимости ОАЭ значительно усилился после пандемии COVID-19 - тогда страна привлекла состоятельных иностранцев благодаря отсутствию налога на доходы, либеральным визовым правилам и благоприятному бизнес-климату. После начала полномасштабной войны России в Украине в страну также активно начали переезжать российские бизнесмены и инвесторы.

По оценкам экспертов, если геополитическое напряжение сохранится, международные кредиторы могут сократить финансирование новых проектов, что станет серьезным вызовом для сектора недвижимости.