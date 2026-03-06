ua en ru
Безопасная гавань уже под вопросом: удары Ирана обвалили рынок недвижимости в ОАЭ

03:21 06.03.2026 Пт
3 мин
Девелоперы в ОАЭ пытаются успокоить инвесторов и уверяют, что проекты реализуются по плану
aimg Маловичко Юлия
Безопасная гавань уже под вопросом: удары Ирана обвалили рынок недвижимости в ОАЭ Фото: недвижимость в Дубае (Getty Images)

Рынок недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов может столкнуться с серьезным испытанием после ракетных ударов Ирана, которые поставили под сомнение имидж региона как безопасной гавани для иностранного капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Очень тяжело морально". MamaRika объяснила, почему не может уехать с сыном из Дубая

Многолетний бум на рынке недвижимости в ОАЭ может столкнуться с серьезным испытанием после ракетных ударов Ирана, которые подорвали репутацию государств Персидского залива как безопасного места для инвестиций.

Издание отмечает, что от атак пострадали аэропорты, порты и жилые районы Дубая и Абу-Даби (в частности из-за обломков от сбитых дронов и ракет - ред.), что поставило под сомнение стабильность региона.

По данным брокерской компании Betterhomes, в 2025 году около 65% сделок на рынке жилья в Дубае приходилось на продажи на этапе строительства. Это означает, что значительная часть спроса зависит от доверия иностранных инвесторов.

После новостей об ударах акции крупнейших застройщиков резко упали. В частности, бумаги Aldar Properties и Emaar Properties - девелопера, который стоит за застройкой центра Дубая и небоскребом Burj Khalifa - подешевели примерно на 5%.

Кроме того, резко выросла доходность облигаций застройщиков, что фактически закрыло рынок долгового финансирования для новых размещений.

Инвесторов пытаются успокоить

Несмотря на атаки Ирана, часть девелоперов пытается успокоить инвесторов. Генеральный директор люксового застройщика Dar Global Зияд Эль-Чаар заявил, что экономические основы стран Персидского залива остаются сильными, а все проекты компании реализуются по плану.

Однако банкиры и участники рынка отмечают, что последствия уже ощутимы. Некоторые компании отложили планы по привлечению финансирования, а инвесторы стали более осторожными из-за роста рисков в регионе.

Reuters напоминает, что бум на рынке недвижимости ОАЭ значительно усилился после пандемии COVID-19 - тогда страна привлекла состоятельных иностранцев благодаря отсутствию налога на доходы, либеральным визовым правилам и благоприятному бизнес-климату. После начала полномасштабной войны России в Украине в страну также активно начали переезжать российские бизнесмены и инвесторы.

По оценкам экспертов, если геополитическое напряжение сохранится, международные кредиторы могут сократить финансирование новых проектов, что станет серьезным вызовом для сектора недвижимости.

Иран напал на ОАЭ

Напомним, 28 февраля, в первый день операции США и Израиля против Ирана, СМИ сообщили, что Тегеран атакует ряд стран Персидского залива, среди которых ОАЭ.

Далее появилась информация, что ОАЭ успешно перехватили иранские баллистические ракеты, атаковавшие территорию страны. В результате падения обломков пострадали люди и здания в Абу-Даби и не только.

Впоследствии Axios со ссылкой на источники сообщило, что ОАЭ рассматривают возможность военных действий против Ирана.

РБК-Украина также писало, что в Дубае зафиксирован инцидент - вблизи консульства США обнаружили беспилотник.

Кстати, в Дубае нашли обломки российского дрона "Герань-2", что свидетельствует о том, что Тегеран мог использовать беспилотники РФ в своих атаках.

