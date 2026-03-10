ua en ru
Действительно ли в Дубае дефицит продуктов: Bloomberg поставил точку

04:29 10.03.2026 Вт
3 мин
Власти уверяют жителей Дубая, что проблем с дефицитом продуктов не будет. Но так ли это на самом деле?
aimg Маловичко Юлия
Действительно ли в Дубае дефицит продуктов: Bloomberg поставил точку Фото: Эмират в ОАЭ Дубай (Getty Images)

Война на Ближнем Востоке начала давить на логистику продовольствия в ОАЭ. Из-за проблем с перевозками в Ормузском проливе часть товаров задерживается, но власти уверяют, что запасов хватит на несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Безопасная гавань уже под вопросом: удары Ирана обвалили рынок недвижимости в ОАЭ

Проблемы с логистикой в Дубае

Война на Ближнем Востоке создает давление на цепи поставок продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты, которые импортируют около 90% продуктов питания.

Несмотря на напряженную ситуацию, полки супермаркетов в стране пока остаются заполненными. Продовольственная индустрия использует логистические сети, которые уже помогали справиться с кризисами во время пандемии и масштабных наводнений в 2024 году.

Впрочем, часть грузов приходится перенаправлять или доставлять самолетом или автомобильным транспортом. Власти ОАЭ уверяют, что имеют достаточные резервы продуктов на несколько месяцев и контролируют цены.

Как известно, проблемы с импортом продуктов возникли после того, как Дубай и другие города Персидского залива стали целями иранских ракет и дронов - Тегеран якобы наносил удары по военным базам США, хотя были случаи, когда страдало и мирное население - в результате ударов по гостиницам или работы ПВО.

Причины вероятного дефицита продовольствия

Война против Ирана также усложнила судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут для перевозки товаров в регионе.

Из-за этого суда с индийским рисом, австралийским мясом и индонезийским кофе сталкиваются с задержками. Некоторые грузы застряли в портах или были вынуждены менять маршрут.

В то же время Иран, который является одним из главных поставщиков свежих фруктов и овощей в ОАЭ, запретил экспорт всех продовольственных и сельскохозяйственных товаров до дальнейшего уведомления.

По словам министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Тук Аль Марри, стратегических запасов основных продуктов стране хватит на 4-6 месяцев. В случае необходимости власти готовы использовать альтернативные рынки и маршруты поставок.

Крупные супермаркеты также заявляют, что пока не повышают цены. Власти страны поручили ритейлерам не увеличивать их и внимательно следят за ситуацией.

В то же время эксперты предупреждают, что длительное нарушение судоходства через Ормузский пролив может повысить расходы на логистику и в конечном итоге повлиять на цены на продукты во всем регионе.

Атака на ОАЭ и Дубай

Напомним, ранее СМИ, в том числе Bloomberg, писали о том, что в Дубае свежих продуктов осталось только на 10 дней.

Как известно, очень быстро после начала операции США "Эпическая ярость", которая стартовала 28 февраля, Иран начал обстреливать ракетами и дронами ОАЭ, в частности Дубай. Атаки Тегеран обосновывает тем, что это делается лишь в целях уничтожения американских военных баз, хотя это не соответствует действительности.

При этом в ОАЭ сообщили после обстрелов, что изучают сценарий применения военной силы против Ирана, чтобы предотвратить удары и стабилизировать ситуацию в сфере безопасности.

