Погода существенно не изменится, но немного потеплеет: прогноз в Украине на неделю (карты)

18:30 12.04.2026 Вс
Где и когда ждать потепления?
Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)

На следующей неделе погода в Украине существенно не изменится, все еще будет дождливо. В то же время со среды уже начнет теплеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 13 апреля, во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями. Дожди гарантированно пройдут в южной части страны и в центральных областях.

На остальной территории Украины вероятность осадков меньше - или без существенных осадков, или местами небольшой дождь.

Ветер ожидается восточных направлений, умеренный.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в восточных областях - от +11 до +14 градусов;
  • в центральных областях - от +10 до +13 градусов;
  • в южных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +16 градусов.

Во вторник, 14 апреля, в Украине также прогнозируется облачность с прояснениями, но дожди только на востоке.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +7 до +15 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в южных областях - от +13 до +15 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +18 градусов.

В среду, 15 апреля, в Украине снова ожидаются дожди, но не везде.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11 до +15 градусов;
  • в восточных областях - от +11 до +17 градусов;
  • в центральных областях - от +13 до +17 градусов;
  • в южных областях - от +15 до +17 градусов;
  • в западных областях - от +13 до +18 градусов.

В четверг, 16 апреля, в Украине также будет с прояснениями и дожди. Однако будет немного теплее.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11 до +13 градусов;
  • в восточных областях - от +10 до +17 градусов;
  • в центральных областях - от +11 до +17 градусов;
  • в южных областях - от +13 до +18 градусов;
  • в западных областях - от +11 до +18 градусов.

В пятницу, 17 апреля, в Украине также будет тепло, но местами дождливо.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +14 до +16 градусов;
  • в восточных областях - от +14 до +18 градусов;
  • в центральных областях - от +14 до +19 градусов;
  • в южных областях - от +14 до +17 градусов;
  • в западных областях - от +15 до +18 градусов.

Напомним, ранее в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

