Качество воздуха в Киеве ухудшилось: кто из людей в зоне риска и где ситуация самая сложная

Утром 25 марта в Киеве зафиксировали вредное для чувствительных групп людей загрязнение атмосферного воздуха. Местами ситуация может быть даже несколько серьезнее.

Что известно о ситуации с качеством воздуха в Киеве

Согласно данным украинской экологической системы SaveEcoBot, которая мониторит информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени, сейчас в городе в среднем фиксируется "вредный уровень для чувствительных групп".

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

По состоянию на 10:00 25 марта 2026 года он был равен 110, что считается вредным для чувствительных групп загрязнением атмосферного воздуха.

Данные системы по состоянию на 10:00 среды, 25 марта (скриншот: saveecobot.com/maps)

Кто может испытывать дискомфорт и что делать

Данные SaveEcoBot свидетельствуют о том, что ситуация с воздухом в столице может вызвать дискомфорт при дыхании:

у людей с заболеваниями легких (таких как астма);

у людей с сердечными заболеваниями;

у детей;

у пожилых людей.

Учитывая это жителям и гостям Киева рекомендуют:

сделать влажную уборку;

пить больше воды;

закрыть окна;

включить очиститель воздуха (если он есть);

отказаться от прогулки (если имеются проблемы со здоровьем).

Где в Киеве ситуация с воздухом хуже всего

Исходя из карты SaveEcoBot, самая сложная ситуация с качеством воздуха наблюдалась утром на левом берегу Киева и в некоторых локациях на правом.

Местами фиксируют "красный" - вредный уровень загрязнения (на левом берегу - с индексом 165-169).

Карта SaveEcoBot по состоянию на утро среды, 25 марта (скриншот: saveecobot.com/maps)

Между тем данные на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в столице (исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА) фиксируют самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (99) по адресу улица Архитектора Вербицкого, 26.

Речь идет также про левый берег Киева.

Карта Департамента КГГА по состоянию на утро 25 марта (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

При этом стоит заметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следовательно, чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Напомним, что в январе 2026 года в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.