Дают ли субсидию владельцам земельных паев в Украине: ответ ПФУ

Главное: Может ли пай "помешать" субсидии : если земельный пай не приносит дохода, на назначение и размер жилищной субсидии он не влияет.

: если земельный пай не приносит дохода, на назначение и размер жилищной субсидии он не влияет. Доход учитывается : если земельный пай сдается в аренду, Пенсионный фонд учитывает полученную прибыль при исчислении размера выплат.

: если земельный пай сдается в аренду, Пенсионный фонд учитывает полученную прибыль при исчислении размера выплат. Оплата "продуктами": арендная плата за пай в натуральной форме оценивается как соответствующая сумма (денежный эквивалент), данные об этом фиксируются и передаются ПФУ.

Влияет ли наличие земельного пая на назначение субсидии

Вопрос "назначат ли жилищную субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай" - может быть важным для многих украинцев.

Учитывая это, в Пенсионном фонде рассказали, что при назначении жилищной субсидии доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за период, когда он получен), на самом деле учитывается.

То есть "размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай".

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Если же арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет.

В ПФУ объяснили, что в нем "указывается денежный эквивалент стоимости арендной платы".

Уточняется, что информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

Однако в случае, если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии.

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Когда земельный пай в Украине - "полноценный"

Следует отметить, что в целом пай – это земельная доля, которую передавали в частную собственность работникам бывших колхозов или сельскохозяйственных кооперативов (в процессе разделения земель на паи).

Тогда люди получали участки земли:

без четко определенных границ;

без кадастрового номера;

без сформированного земельного участка.

То есть пай, по сути, является долей в коллективной собственности, подтвержденной сертификатом.

Между тем земельный участок - это уже сформированный объект:

с определенными границами;

с кадастровым номером;

с внесением в Государственный земельный кадастр;

с зарегистрированным правом собственности.

Следовательно, пока пай существует как "сертификат" - речь идет только о праве на землю.

Чтобы полноценно ею распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству), необходимо выделить пай в натуре и осуществить все необходимые процедуры - до регистрации права собственности.