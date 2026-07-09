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Дают ли субсидию владельцам земельных паев в Украине: ответ ПФУ

16:28 09.07.2026 Чт
3 мин
Не стоит забывать, что владельцы паев могут получать доход как деньгами, так и "натурально"
aimg Ирина Костенко
Назначат ли жилищную субсидию владельцам паев - важный вопрос (фото иллюстративное: Getty Images)

Владельцы паев нередко переживают, не помешает ли дополнительный доход от земли получить субсидию. В Пенсионном фонде объяснили, как все работает на самом деле - влияет ли арендная плата на выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПФУ.

Главное:

  • Может ли пай "помешать" субсидии: если земельный пай не приносит дохода, на назначение и размер жилищной субсидии он не влияет.
  • Доход учитывается: если земельный пай сдается в аренду, Пенсионный фонд учитывает полученную прибыль при исчислении размера выплат.
  • Оплата "продуктами": арендная плата за пай в натуральной форме оценивается как соответствующая сумма (денежный эквивалент), данные об этом фиксируются и передаются ПФУ.

Влияет ли наличие земельного пая на назначение субсидии

Вопрос "назначат ли жилищную субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай" - может быть важным для многих украинцев.

Учитывая это, в Пенсионном фонде рассказали, что при назначении жилищной субсидии доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за период, когда он получен), на самом деле учитывается.

То есть "размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай".

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Если же арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет.

В ПФУ объяснили, что в нем "указывается денежный эквивалент стоимости арендной платы".

Уточняется, что информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

Однако в случае, если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии.

Читайте также: Как оформить субсидию онлайн за 30 минут: простая инструкция

Когда земельный пай в Украине - "полноценный"

Следует отметить, что в целом пай – это земельная доля, которую передавали в частную собственность работникам бывших колхозов или сельскохозяйственных кооперативов (в процессе разделения земель на паи).

Тогда люди получали участки земли:

  • без четко определенных границ;
  • без кадастрового номера;
  • без сформированного земельного участка.

То есть пай, по сути, является долей в коллективной собственности, подтвержденной сертификатом.

Между тем земельный участок - это уже сформированный объект:

  • с определенными границами;
  • с кадастровым номером;
  • с внесением в Государственный земельный кадастр;
  • с зарегистрированным правом собственности.

Следовательно, пока пай существует как "сертификат" - речь идет только о праве на землю.

Чтобы полноценно ею распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству), необходимо выделить пай в натуре и осуществить все необходимые процедуры - до регистрации права собственности.

Напомним, ранее мы сообщали, что не всем украинцам субсидию назначают автоматически - кому нужно обязательно обратиться в ПФУ.

Кроме того, мы объясняли, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто за границей.

Читайте также, за какой период проверяют доходы для назначения жилищной субсидии и какой доход позволяет платить за коммуналку меньше в 2026 году.

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