Дают ли субсидию владельцам земельных паев в Украине: ответ ПФУ

Владельцы паев нередко переживают, не помешает ли дополнительный доход от земли получить субсидию. В Пенсионном фонде объяснили, как все работает на самом деле - влияет ли арендная плата на выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ПФУ.
Главное:
Вопрос "назначат ли жилищную субсидию, если член домохозяйства имеет земельный пай" - может быть важным для многих украинцев.
Учитывая это, в Пенсионном фонде рассказали, что при назначении жилищной субсидии доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за период, когда он получен), на самом деле учитывается.
То есть "размер субсидии исчисляется с учетом дохода, полученного за пай".
Если же арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет.
В ПФУ объяснили, что в нем "указывается денежный эквивалент стоимости арендной платы".
Уточняется, что информация о сумме полученного владельцем земельного пая дохода поступает в Пенсионный фонд путем электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.
Однако в случае, если земельный пай не приносит домохозяйству доход, его наличие не влияет на назначение и размер жилищной субсидии.
Следует отметить, что в целом пай – это земельная доля, которую передавали в частную собственность работникам бывших колхозов или сельскохозяйственных кооперативов (в процессе разделения земель на паи).
Тогда люди получали участки земли:
То есть пай, по сути, является долей в коллективной собственности, подтвержденной сертификатом.
Между тем земельный участок - это уже сформированный объект:
Следовательно, пока пай существует как "сертификат" - речь идет только о праве на землю.
Чтобы полноценно ею распоряжаться (продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству), необходимо выделить пай в натуре и осуществить все необходимые процедуры - до регистрации права собственности.
Напомним, ранее мы сообщали, что не всем украинцам субсидию назначают автоматически - кому нужно обязательно обратиться в ПФУ.
Кроме того, мы объясняли, как не потерять пенсию или субсидию тем, кто за границей.
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